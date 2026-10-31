Pour vos mises concernant des joueurs camerounais en Europe ce week-end, nous avons sélectionné trois confrontations majeures en Premier League, Bundesliga et Serie A. Faites des paris avec 1xBet (1xbet.africafoot.com).

Chelsea - Manchester United, samedi 31 octobre à 12h30 GMT

Une rencontre excitante de Premier League : Chelsea, classé cinquième, accueille Manchester United, seizième, à Stamford Bridge. Bien que les deux équipes font face à des défis, leurs matchs directs se traduisent généralement par un football d'une grande attractivité. Chelsea est considéré comme le club favori ; les Camerounais Bryan Mbeumo, Carlos Baleba et leurs confrères auront donc une mission difficile à Londres. Nous considérons que Chelsea dispose d'un avantage pour gagner et il est très probable que les Blues ouvrent le score.

Option de pari

Chelsea marquera le but 1. Cote : 1,61

Bayer Leverkusen - Stuttgart, samedi 31 octobre à 14h30 GMT

Lors de la 8ème journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen, qui compte dans ses rangs l'attaquant camerounais Christian Kofane, accueillera Stuttgart. Depuis le début de la saison, les hôtes n'ont absolument pas perdu de points sur leur terrain. En ce qui concerne Stuttgart, la situation est plutôt préoccupante ; cependant, on peut prévoir un festival de buts pour les deux formations, avec un minimum de 4 buts marqués.

Option de pari

Total de buts dans le match : +3,5. Cote : 1,8

Ce qu'il faut savoir sur 1xBet

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Juventus - Naples, dimanche 1er novembre à 19h45 GMT

Un affrontement au sommet en Serie A entre la septième et la huitième équipe du classement. Naples n'a pas triomphé lors de ses trois dernières sorties à Turin, néanmoins le club a tout de même gagné trois de ses cinq confrontations récentes avec la « Vieille Dame ». On se prépare donc pour un affrontement palpitant où aucune des deux équipes n'aura l'intention de perdre. Du côté de Naples, il sera important de garder un œil sur André-Frank Zambo Anguissa, qui vient tout juste de surmonter une blessure. Quoi qu'il en soit, une rencontre intense est à prévoir, caractérisée par une confrontation aiguisée qui, à nos yeux, se manifestera surtout au milieu.

Option de pari