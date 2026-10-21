Près de 600 personnes réunies autour d’un projet de centre médical et d’urgence : samedi dernier à Paris, le gala de GABICIA a donné à la solidarité une place centrale, entre engagements, contributions spontanées et célébration culturelle.

Venus de France, de plusieurs pays européens et même d’Amérique, les invités ont répondu à un appel : soutenir la création d’un centre médical et d’urgence destiné à l’accueil, à l’écoute et à la prise en charge des enfants vulnérables. Une ambition portée par GABICIA, femme d’affaires et mère de famille, dont l’engagement se nourrit de situations de fragilité observées dans son entourage et au sein de sa propre famille.

Connue pour ses précédents galas consacrés à la mode, à la culture et au bien-être, l’organisatrice met aujourd’hui son expérience et sa capacité de mobilisation au service d’une cause qui lui tient à cœur. Tendre la main, accompagner les plus démunis et transformer l’empathie en actions concrètes : telle était la volonté exprimée au cours de cette soirée.

La présence de l’ancien international camerounais Patrick MBOMA, venu soutenir l’initiative, a constitué l’un des moments marquants de cette rencontre. Autour de lui, des personnalités, des acteurs associatifs, des artistes et de nombreux membres de la diaspora ont manifesté leur adhésion au projet.

Très attendue, l’allocution de GABICIA a retenu l’attention de la salle. Son intervention a été suivie de contributions spontanées, témoignages d’une solidarité qui devra désormais accompagner la concrétisation du futur centre. La marraine Ngassa ANTOINETTE, ainsi que plusieurs donateurs ayant choisi la discrétion, ont également apporté leur soutien à cette mobilisation.

La soirée a aussi fait la part belle aux expressions culturelles et au savoir-faire entrepreneurial. Un dîner généreux aux saveurs exotiques a réuni les convives, tandis qu’une exposition de produits biologiques et de parfums sur mesure permettait au public de découvrir différentes créations. Le défilé de la talentueuse QUEEN MARCY a apporté une touche d’élégance à ce rendez-vous solidaire.

Les artistes BEN ZIGNA, JUNIOR SENGAR et CHARLY DJOM’S ont, eux aussi, honoré la rencontre de leur présence et soutenu la démarche de GABICIA. Au micro, Victor a accompagné les différentes séquences de la soirée, tandis que DJ MATT a prolongé la convivialité sur la piste de danse.

Malgré un week-end chargé en rendez-vous sur la scène parisienne, le gala a fait salle comble et s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et sereine.

Au-delà de la réussite de cette rencontre, un enjeu demeure : inscrire cet élan collectif dans la durée pour faire avancer le projet annoncé. Avec cette mobilisation, GABICIA a réuni autour des enfants vulnérables une communauté prête à contribuer. Une dynamique encourageante, dont les prochaines étapes mériteront d’être suivies.