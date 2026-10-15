Les jeunes talents congolais qui pourraient s'imposer sur la scène internationale

La qualification pour le Mondial 2026 a mis en lumière une génération née autour de 2004, dont deux éléments sont déjà titulaires en Premier League et en Ligue 1. Le mouvement est double : des binationaux formés en Belgique choisissent les Léopards, pendant que la fédération qualifie pour la première fois une sélection U-17 en phase finale continentale. Ces trajectoires se suivent plus facilement club par club qu'au fil des communiqués, et un récapitulatif comme RDCongo foot évite de reconstituer les feuilles de match une par une après chaque rassemblement. Tous les joueurs cités ont changé de statut en 2025 ou en 2026, par un transfert, une première sélection ou une qualification.

RD Congo foot : la génération 2004 est déjà installée

Le RD Congo foot de 2026 ne dépend plus seulement de ses cadres de trente ans. Deux milieux de 21 ans occupent désormais des postes de titulaire dans des championnats majeurs, ce qui change la façon dont Sébastien Desabre peut construire son entrejeu.

Noah Sadiki, 21 ans, Sunderland

Formé à Anderlecht puis lancé à l'Union Saint-Gilloise, Sadiki a signé cinq ans à Sunderland en juillet 2025. International belge jusqu'aux Espoirs, il a choisi la RDC et l'a d'abord portée en U20 : un milieu défensif capable de relancer, devenu titulaire en Premier League à 21 ans.

Ngal'ayel Mukau, 21 ans, LOSC Lille

Né le 3 novembre 2004, arrivé de Malines pour quatre millions d'euros en 2023, Mukau mesure 1,86 m et couvre les postes de sentinelle, de relayeur et de meneur. Il compte 24 matchs de Ligue 1 et deux buts en 2025-2026, et un doublé contre Bologne en Ligue des champions 2024-2025. Sa première sélection A remonte au 16 novembre 2024, contre la Guinée.

Jeunes talents congolais : la filière belge s'élargit

Trois binationaux ont rejoint les Léopards en l'espace d'un rassemblement, fin octobre 2025, avant les barrages :

● Matthieu Epolo, 20 ans, gardien du Standard de Liège, 13 sélections de jeunes avec la Belgique, éligible après validation de la FIFA le 12 novembre 2025.

● Mario Stroeykens, 21 ans, milieu offensif d'Anderlecht, 38 sélections belges des U15 aux Espoirs sans jamais jouer en A.

● Michel-Ange Balikwisha, 24 ans, ailier du Celtic, le plus expérimenté de ces jeunes talents congolais venus du championnat belge.

Les trois figuraient ensuite dans la liste des 26 pour la CAN. Aucun n'avait joué en équipe A belge, condition qui a permis à la FIFA d'approuver le changement d'éligibilité.

Talents football Congo : trois filières, trois profils

Les parcours ne se ressemblent pas, et c'est ce qui rend la sélection difficile à anticiper.

Filière Exemple Ce qu'elle produit Académie européenne Noah Sadiki Des talents football Congo prêts pour le haut niveau dès 20 ans Transfert précoce vers l'Europe Ngal'ayel Mukau Des joueurs rodés aux coupes européennes Détection tardive Brian Cipenga Des recrues en pleine forme, découvertes hors des radars

Cipenga, né à Kinshasa en 1998 et passé par le CD Castellón en deuxième division espagnole, illustre la troisième voie : repéré par Desabre lors d'un match où il avait marqué trois buts avant la pause, il a débuté contre l'Ouzbékistan puis marqué le seul but congolais face à l'Angleterre.

Formation football RDC : académies et structure fédérale

La FECOFA organise sa direction technique nationale autour de la détection, du suivi des académies et des centres provinciaux, avec un cursus de diplômes allant de la licence D fédérale à la licence Pro CAF.

Côté clubs, le TP Mazembe accueille des pensionnaires dès 11 ans à la Katumbi Football Academy de Futuka, sur des promotions volontairement réduites. La formation football RDC a donné son premier résultat continental chez les jeunes en 2026 : les U-17 de Denis Makenga Mulamba se sont qualifiés pour la CAN de la catégorie, une première dans l'histoire du pays, après une deuxième place aux éliminatoires UNIFFAC disputées à Kinshasa du 17 février au 2 mars 2026, avec des victoires 3-1 sur le Gabon et 2-1 sur la Centrafrique.

Football RDC : ce qui décidera de la suite

La fenêtre du 11 au 17 novembre — deux matchs contre la Sierra Leone qui peuvent rapprocher le football RDC d'une qualification pour la CAN 2027 — arrive au bon moment pour ces profils. Desabre y disposera de trois gardiens et d'un entrejeu où la concurrence s'est resserrée en un an.

Le vrai test viendra ensuite : accumuler des sélections entre mars et juin, puis tenir une phase finale à domicile en Afrique de l'Est. Une génération se juge sur ce passage-là, pas sur une première convocation.