Christian Kofane est le seul Camerounais nommé aux CAF Awards 2026 chez les hommes. André Onana et Bryan Mbeumo sont absents. Une liste qui révèle un contraste avec les Lionnes.

Une liste, un seul nom

Le 4 novembre 2026, la Confédération africaine de football a publié les listes des nommés pour ses traditionnels Awards. La cérémonie se tiendra le 7 décembre à Lagos, au Nigeria.

Chez les hommes, le Cameroun n'a qu'un seul représentant : Christian Kofane.

L'attaquant de 20 ans, qui évolue au Bayer Leverkusen, figure parmi les dix nommés pour le titre de Jeune joueur africain de l'année. Il est en concurrence avec l'Algérien Ibrahim Maza, les Ivoiriens Christ Inao et Yan Diomandé, l'Égyptien Hamza Abdelkarim, le Ghanéen Caleb Yirenkyi, le Malien Ismaël Kamissoko, le Marocain Abdellah Ouazane, le Marocain Ayyoub Bouaddi et le Sénégalais Ibrahim Mbaye.

Ses statistiques sont correctes, sans être exceptionnelles. Cette saison, toutes compétitions confondues : 6 apparitions, 3 buts, 0 passe décisive. La saison dernière (2025-2026) : 44 matches, 7 buts, 5 passes décisives. À la CAN 2025, il a inscrit deux buts avec les Lions Indomptables.

Ce n'est pas un joueur qui écrase la concurrence. C'est un jeune talent en progression, dans un club ambitieux, avec un profil qui correspond aux critères de la catégorie. Il est là. C'est déjà beaucoup.

Onana et Mbeumo : les absences qui posent question

Là où le bât blesse, c'est ailleurs.

André Onana, le gardien de but de Trabzonspor et ancien capitaine des Lions Indomptables, ne figure pas parmi les dix nommés pour le titre de Gardien africain de l'année. La liste comprend Oussama Benbot, Vozinha, Yahia Fofana, Lionel Mpasi, El Mahdy Soliman, Mostafa Shobeir, Ahmed Reda Tagnaouti, Yassine Bounou, Édouard Mendy et Ronwen Williams. Aucun Camerounais.

Bryan Mbeumo, l'attaquant de Manchester United, ne figure pas non plus parmi les dix nommés pour le titre de Joueur africain de l'année. Il avait pourtant inscrit 11 buts en Premier League la saison dernière. La liste des nommés comprend Amad Diallo (Côte d'Ivoire, Manchester United), Yoane Wissa (RD Congo, Newcastle), Antoine Semenyo (Ghana, Manchester City), Ismael Saibari (Maroc, Bayern Munich), Achraf Hakimi (Maroc, PSG), Brahim Diaz (Maroc, Real Madrid), Ismaïla Sarr (Sénégal, Crystal Palace), Pape Gueye (Sénégal, Villarreal), Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr) et Teboho Mokoena (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns).

Aucun élément officiel n'explique ces absences. La CAF n'a pas publié les critères précis ayant conduit à ces choix. Nous avons tenté de joindre son service de communication. Sans succès.

Faut-il y voir une sanction sportive après une CAN décevante ? Une sous-évaluation du championnat turc ou de la Premier League dans les critères de la CAF ? Un simple choix parmi d'autres ? Nous ne le savons pas. Et nous préférons l'écrire que de le supposer.

Le contraste avec les Lionnes

Il y a un détail qui rend cette liste encore plus amère pour le football camerounais.

Chez les femmes, le Cameroun est présent dans presque toutes les catégories. Michaely Bihina (Benfica) est nommée pour le titre de Meilleure joueuse. Elle figure aussi parmi les nommées pour le titre de Meilleure gardienne. Marie Ngah Manga et Monique Ngock figurent également parmi les dix nommées pour le titre de Meilleure joueuse.

Chez les hommes, un seul nom. Chez les femmes, une présence diffuse.

Ce n'est pas une coquetterie statistique. C'est un révélateur. Le football féminin camerounais, malgré des moyens inférieurs, place ses joueuses dans les radars continentaux. Le football masculin, malgré des moyens supérieurs et une exposition médiatique sans commune mesure, n'y parvient pas ou n'y parvient plus.

Ce que cette liste dit, au-delà des noms

Il serait injuste de réduire le Cameroun à l'absence d'Onana et de Mbeumo. Le pays a des joueurs. Il a des talents. Kofane en est la preuve. Mais la liste des CAF Awards 2026 dit quelque chose de plus profond : le Cameroun, sur la scène individuelle africaine, n'est plus une évidence.

Pendant des années, les noms camerounais s'imposaient dans les débats sur le meilleur joueur africain. Samuel Eto'o a remporté le trophée à quatre reprises. D'autres ont été nommés, cités, discutés. Aujourd'hui, la liste des dix meilleurs joueurs africains de l'année se passe du Cameroun. Et la liste des dix meilleurs gardiens aussi.

Ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une fin. C'est un signal.

Kofane est là. Il a 20 ans. Il joue dans un club qui compte. Il a marqué à la CAN. Il peut grandir. Mais il est seul. Et une nomination individuelle, aussi méritée soit-elle, ne suffit pas à masquer l'absence collective.

Le Cameroun attendra le 7 décembre pour savoir si Kofane ramène un trophée. En attendant, la question reste ouverte : comment un pays qui a dominé le football africain pendant des décennies s'est-il retrouvé avec un seul nom sur les listes individuelles ?

Nous n'avons pas de réponse. La CAF non plus, sans doute. Mais la question mérite d'être posée.

Qui est Christian Kofane ?

Un attaquant camerounais de 20 ans qui joue au Bayer Leverkusen. Il est le seul Camerounais nommé dans les catégories masculines des CAF Awards 2026, dans la catégorie Jeune joueur africain de l'année.

Quelles sont ses statistiques cette saison ?

6 matches, 3 buts, 0 passe décisive toutes compétitions confondues. La saison dernière : 44 matches, 7 buts, 5 passes décisives.

Pourquoi André Onana n'est-il pas nommé ?

On ne sait pas. La CAF n'a pas expliqué son absence. Il ne figure pas parmi les dix gardiens retenus, qui incluent Bounou, Mendy et Ronwen Williams.

Pourquoi Bryan Mbeumo n'est-il pas nommé ?

Même chose : la CAF n'a pas donné d'explication. Il avait pourtant marqué 11 buts en Premier League la saison dernière. Aucun élément officiel ne permet de dire que son absence est liée à la CAN.

Qui sont les nommés pour le titre de Joueur africain de l'année ?

Amad Diallo, Yoane Wissa, Antoine Semenyo, Ismael Saibari, Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Sadio Mané et Teboho Mokoena. Aucun Camerounais.

Le Cameroun est-il représenté chez les femmes ?

Oui, et largement. Michaely Bihina, Marie Ngah Manga et Monique Ngock sont nommées pour le titre de Meilleure joueuse. Bihina est aussi nommée comme gardienne.

Quand a lieu la cérémonie ?

Le 7 décembre 2026, à Lagos, au Nigeria.