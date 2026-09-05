Cameroun - BTE Engineering Academy: un investissement de 428 millions de FCFA pour former 1 800 techniciens

BTE Engineering Academy: un investissement de 428 millions de FCFA pour former 1 800 techniciens d’ici 2040

Annoncée pour 2029, BTE Engineering Academy ambitionne de former 150 techniciens spécialisés par an dans les métiers des ascenseurs, de l’électrotechnique et de la maintenance.

Selon des projections économiques, ce projet pourrait générer plusieurs milliards de FCFA de valeur cumulée d’ici 2040. Porté par BTE Engineering Group de l’entrepreneur camerounais installé en France, Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen, le projet représente un investissement annoncé de 428 millions de FCFA, soit environ 652 000 euros.

Si la capacité de 150 techniciens par an est atteinte dès 2029 et maintenue jusqu’en 2040, l’académie pourrait former environ 1 800 professionnels sur la période, dont 750 en cinq ans et 1 500 en dix ans.

Trois scénarios économiques, construits à partir d’hypothèses non officielles, permettent d’estimer la valeur créée par cette cohorte. Dans le scénario prudent, 60 % des diplômés trouvent un emploi, pour une valeur économique de 3 millions de FCFA par technicien et par an, soit 3,24 milliards de FCFA pour 1 080 techniciens actifs.

Le scénario central retient un taux d’insertion de 75 % et une valeur de 5 millions de FCFA, soit 6,75 milliards de FCFA pour 1 350 techniciens actifs. Le scénario ambitieux, avec 85 % d’insertion et 7 millions de FCFA par technicien, atteint 10,71 milliards de FCFA pour 1 530 techniciens actifs.

Un effet multiplicateur sur l’économie camerounaise

Au-delà des emplois directs, les diplômés pourraient irriguer plusieurs secteurs : ascensoristes, BTP, hôtellerie, santé, industrie ou promotion immobilière, chacun générant des besoins en fournisseurs, outillage ou services annexes. Si seulement 10 % des 1 800 techniciens formés créaient une activité, cela représenterait 180 entrepreneurs potentiels dans la maintenance, l’installation ou l’ingénierie.

La formation locale pourrait aussi réduire certaines dépenses liées à l’expertise étrangère. À titre d’exemple illustratif, éviter 100 interventions internationales par an, facturées en moyenne 2 millions de FCFA chacune, représenterait une économie potentielle de 200 millions de FCFA par an, soit 2 milliards sur dix ans.

De même, si 1 800 personnes évitaient une formation à l’étranger estimée à 5 millions de FCFA chacune, le potentiel théorique atteindrait 9 milliards de FCFA maintenus dans l’économie régionale — un chiffre qui reste indicatif, tous les étudiants n’étant pas nécessairement destinés à une formation internationale.

Si l’académie accueille des étudiants d’autres pays — Gabon, Congo, RDC, Tchad, République centrafricaine ou Guinée équatoriale —, le Cameroun pourrait progressivement devenir un pôle régional de formation technique, avec une possible extension à d’autres pays africains. Face à l’urbanisation rapide du continent et à la demande croissante en mobilité verticale, l’enjeu ne serait pas de remplacer les fabricants internationaux, mais de développer une capacité africaine d’installation, de maintenance et de modernisation.

Ce potentiel demeure une projection, fondée sur des hypothèses non officielles, et devra être confirmé par les résultats réels de l’académie après son lancement.

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