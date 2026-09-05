Cameroun - Aujoulat, Ahidjo, Biya : la filière de la subordination

Derrière le médecin humaniste Aujoulat se cachait un stratège politique. Il a formé Ahidjo, Mbida et même recommandé Paul Biya. Comment la France a fabriqué l'élite camerounaise.

Médecin missionnaire, député français, parrain de la Françafrique : Louis-Paul Aujoulat a identifié, formé et formaté la première génération de dirigeants camerounais. Ahidjo, Mbida, Biya : tous sont passés par son système de subordination.

Il était médecin. Il était missionnaire. Il était député. Mais Louis-Paul Aujoulat était surtout un redoutable stratège politique. Arrivé au Cameroun en 1936, il n'a pas seulement soigné des corps. Il a façonné des esprits.

Ahmadou Ahidjo, André-Marie Mbida, Paul Biya : tous ont été formés, recommandés ou validés par cet homme né en Algérie coloniale. Il a créé un parti, le Bloc Démocratique Camerounais (BDC), pour contrer les nationalistes de l'UPC.

Son héritage ? Une élite camerounaise structurellement subordonnée à la France. Un système qui dure encore aujourd'hui. Voici comment.

Louis-Paul Aujoulat : le parrain de l'ombre et la fabrique de l'élite camerounaise subordonnée

De l'Algérie au Cameroun : les origines d'un stratège

Louis-Paul Aujoulat naît le 28 août 1910 à Saïda, en Algérie. Fils d'instituteurs français « pieds-noirs », il quitte l'Algérie à 17 ans pour étudier la médecine en métropole.

En 1936, il débarque au Cameroun. Il n'apporte pas seulement des soins. Il apporte un projet politique. Sa fondation, Ad Lucem, mêle œuvre humanitaire et endoctrinement. Derrière le médecin se cache le missionnaire. Derrière le missionnaire, l'agent d'influence.

Le laboratoire politique : la naissance du BDC

En 1951, Aujoulat fonde le Bloc Démocratique Camerounais (BDC). Son objectif est limpide : contrer la montée du nationalisme radical incarné par l'Union des Populations du Cameroun (UPC) de Ruben Um Nyobé.

L'UPC réclame une indépendance immédiate et une rupture totale avec Paris. Le BDC, lui, défend un nationalisme modéré, progressif et sous tutelle. Aujoulat crée ainsi un véritable laboratoire de sélection des cadres. Il identifie les jeunes Camerounais prometteurs, les forme, les formate.

Le vaccin contre la contestation

Le système Aujoulat impose à l'élite camerounaise trois déviances politiques majeures :

Le reniement du nationalisme authentique : Pour plaire au « parrain », la jeune garde intellectuelle doit embrasser un nationalisme modéré. Toute velléité d'indépendance économique ou de souveraineté monétaire est étouffée au profit d'une loyauté indéfectible envers la métropole.

Le clientélisme et le mentorat colonial : Aujoulat instaure une culture politique où la légitimité d'un dirigeant ne découle pas de sa base populaire, mais de l'onction d'un tuteur occidental. C'est sous son aile que Ahmadou Ahidjo qu'il nomme secrétaire de son groupe parlementaire fait ses premières armes. André-Marie Mbida aussi.

L'instrumentalisation de la foi et du paternalisme : En mêlant l'œuvre humanitaire chrétienne (Ad Lucem) et l'endoctrinement politique, Aujoulat use d'une domination morale. L'élite locale est infantilisée, placée dans une posture de dette éternelle envers le bienfaiteur blanc. Elle troque la quête de liberté contre des postes de prestige au sein de l'administration coloniale.

Ahidjo, Mbida, Biya : la filière Aujoulat

Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun indépendant, a été secrétaire du groupe parlementaire d'Aujoulat. André-Marie Mbida, premier chef d'État camerounais, a aussi été formé dans ce système.

Mais le cas le plus frappant est celui de Paul Biya. À son retour de France, c'est Aujoulat qui lui remet la lettre de recommandation qui sera présentée à Ahidjo pour valider son engagement dans la fonction publique camerounaise.

Aujourd'hui encore, Paul Biya est président du Cameroun. Le système Aujoulat dure.

La Françafrique en héritage

Aujoulat est perçu par de nombreux historiens comme l'un des pères de la « Françafrique ». Son système a vacciné l'élite camerounaise contre le virus de la contestation. Il lui a injecté le réflexe de la subordination.

En 1973, Aujoulat s'éteint. Il laisse un système de santé concret il faut le reconnaître mais surtout un modèle politique déviant. Son opération la plus complexe aura été d'aliéner les cerveaux de ceux qui allaient hériter des clés du Cameroun.

L'élite subordonnée : un héritage qui perdure

Le système Aujoulat a perduré au-delà de sa mort. La culture politique camerounaise reste marquée par le clientélisme, la dépendance à l'égard de l'ancienne métropole, et une gouvernance où la loyauté personnelle prime sur l'intérêt général.

La monnaie, la défense, l'économie : tout reste lié à la France. Les élites camerounaises, formées dans ce moule, n'ont pas su ou pas voulu rompre avec ce modèle.

Une invitation à la réflexion

L'histoire de Louis-Paul Aujoulat n'est pas une simple anecdote coloniale. Elle est la clé pour comprendre les dérives politiques du Cameroun indépendant.

Comprendre ce système, c'est prendre conscience des mécanismes qui ont façonné l'élite. C'est aussi se donner les moyens de les déconstruire. L'avenir du Cameroun passe par une refondation de son élite, libérée de ce passé.

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