CAMEROUN :: Poisson avarié : Ce qu’il s’est passé avec les containers :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du Littoral et le ministre du Commerce rassurent sur la qualité du poisson disponible dans les marchés et appellent les consommateurs au calme.

La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a nécessité la sortie du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, et du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Les images donnent à voir des containers déversant leur contenu, des cartons de poisson, dans un énorme trou, indiquant par la suite qu’une partie de ce poisson impropre à la consommation se serait retrouvé sur le marché.

La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux a créé la panique dans les ménages et dans les marchés, les populations craignant pour leur santé face au doute persistant sur la qualité du poisson vendu dans les poissonneries.

Au cours de la conférence de presse convoquée à cet effet mardi, 21 mars 2023, le gouverneur de la région du Littoral a tenu à rassurer les populations sur la qualité du poisson disponible dans les marchés, indiquant qu’aucun carton de ce poisson avarié n’a été soustrait à la destruction. Indiquant qu’il s’agit d’une opération ordinaire de destruction de quatre containers de poisson (maquereau Mauritanien) en provenance de la Mauritanie n’ayant pas satisfait aux exigences en vigueur en la matière.

Des assurances ont également données par le ministre du Commerce, à cet effet. Dans une correspondance adressée au ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA), avec pour objet «Poisson avarié détruit à Douala » par Luc Magloire Mbarga Atagana, on peut y lire. Des informations recoupées par des équipes du MINCOMMERCE et vérifiées auprès des services du gouverneur de la région du Littoral, il ressort que le poste phytosanitaire du Port de Douala a mis la main et ordonné la destruction, il y a quelques jours, d’une cargaison de poisson avarié.

Le MINCOMMERCE suggère par la suite au MINEPIA, dans le souci de rassurer la population, d’instruire les services du MINEPIA en charge du contrôle de la qualité des produits halieutiques et carnés avant leur mise en consommation d’organiser, dans les meilleurs délais, une communication circonstanciée autour de cette affaire, et d’indiquer que la brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes prêtera main forte à ses équipes à cet effet, afin qu’aucun lot des marchandises concernées ne se retrouve sur le marché.

Selon une source, cette cargaison serait partie du pays exportateur en très bonne qualité. Mais, compte tenu d’une défaillance du système de refroidissement de ces quatre containers frigorifiques, le produit a connu une forte détérioration à l’arrivée. Ce qui a emmené le service phytosanitaire à déclarer le produit impropre à la consommation. Une procédure d’urgence a immédiatement été mise en marche pour la destruction de cette cargaison de poissons.

La destruction s’est faite en présence de toutes les parties prenantes et des Procès-verbal a été formellement établi.