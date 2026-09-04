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© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 04 Sep 2026 18:45:20
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Cameroun - Yaoundé : Des enfants mineurs retrouvés en captivité déclenchent la réaction du Minas
Le ministère des Affaires Sociales est sorti enfin de de son silence assourdissant.
Dans un communiqué de presse signé ce 04 septembre 2026, la ministre Pauline Irène NGUENE porte à la connaissance de l'opinion publique qu'à la suite d'une dénonciation anonyme, plusieurs personnes dont des enfants mineurs ont été retrouvées le 2 septembre 2026, dans une maison située au lieu-dit Essos rue des Pavés à Yaoundé.
Ce que dit le communiqué
Selon le document, les circonstances de présence de ces enfants dans cette habitation feraient actuellement l'objet d'investigations. Ils auraient été retenus par des individus.
Alertés, les services compétents du ministère des Affaires Sociales, en collaboration avec les autres administrations concernées, ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurisation, la protection et la prise en charge psychosociale des enfants.
Le gouvernement, tout en rappelant que les enquêtes judiciaires devront établir les faits et les responsabilités, condamne fermement tout acte susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des enfants et suit avec une particulière attention l'évolution de cette situation préoccupante.
L'enquête se poursuit
Si le communiqué du MINAS ne donne pas de bilan chiffré, la presse locale qui a suivi l'intervention du 2 septembre évoque 15 mineures âgées de 2 à 15 ans découvertes dans une concession barricadée, ainsi que deux femmes interpellées par les éléments du 16e arrondissement. La concession resterait sous surveillance.
À ce stade, les autorités n'ont pas établi officiellement l'existence d'une traite ou d'exploitation.
Appel à la vigilance
La ministre des Affaires Sociales appelle les populations à une vigilance accrue et à la responsabilité collective dans la protection des enfants.
Le communiqué invite toute personne disposant d'informations relatives à des cas d'enfants disparus, en situation de vulnérabilité ou susceptibles d'être victimes de traite, d'exploitation ou de toute autre forme de violence, à les signaler au 1503, numéro vert du Ministère.
Affaire à suivre.
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