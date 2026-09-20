Cameroun - PETITS PRIX, GRANDS PROGRAMMES AVEC STARTIMES NOVA !

Ce mois de septembre, STARTIMES confirme sa volonté de facilité l’accès à la majorité des familles camerounaises à la télévision numérique via le concept « Petits Prix, Grands Programmes ». Ce vœu se traduit concrètement par une attention particulière à l’endroit de ses abonnés les moins nantis à travers le renforcement des contenus du bouquet NOVA de 2500 Fcfa qui passent désormais de 55 à 80 chaines.

Une amélioration quantitative et qualitative avec les chaines comme AFOREVO, Passion Bollywood et New World Cinéma pour les fans du cinéma et des séries. On y retrouve également, de l’information africaine et internationale grâce aux chaines Africa News, France 24, TV5MONDE ou encore CGTN Français sans oublier les programmes d’animation pour les plus petits et des chaines généralistes comme France 2 et bien d’autres pour toujours plus de divertissement.

Dans la même dynamique, Startimes a initié une promotion spéciale à l’endroit des abonnés du bouquet NOVA. Cette promotion s’étend du 15 septembre au 15 novembre 2026. Ainsi, pour un réabonnement à partir d’un mois au bouquet NOVA de 2500 Fcfa, ils bénéficient du passage au bouquet supérieur SMART de 5.000 Fcfa.

Cette nouvelle initiative va se greffer à la campagne relative aux abonnements en cours. Une campagne lancée le mois dernier pour permettre au public camerounais passionné de football, de profiter à fond du meilleur du football avec la nouvelle saison des plus grands championnats en Europe et dans le monde. Elle se révèle par la mise en place d’une formule unique d’abonnement d’un coût de 12.500 Fcfa. Ce montant donne droit au kit complet (décodeur numérique HD, parabole, télécommande et accessoires), de même qu’à l’installation de l’antenne et à un mois d’abonnement au bouquet GLOBAL de 10.500 Fcfa par mois. Ladite promotion se poursuit ainsi jusqu’au 27 septembre prochain.

À travers cette nouvelle offre, StarTimes confirme son statut de leader de la télédistribution au Cameroun et réaffirme sa volonté de vulgariser l’accès à une télévision de qualité à tous. Une offre à petit prix qui intègre le divertissement, le sport et des moments de partage en famille.

Les offres sont disponibles dès à présent dans l’ensemble du réseau de distribution agréé StarTimes au Cameroun.

Service Client : 654 800 800 / 692 222 111

StarTimes – Changez de vision !

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