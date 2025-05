Aboubakar Vincent appelle à l'unité pour résoudre les conflits internes du football camerounais :: CAMEROON

Le football camerounais, longtemps source de fierté nationale, traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Conflits de gouvernance, querelles de leadership et tensions entre institutions nuisent au développement du sport roi. Face à ce contexte troublé, le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, a récemment lancé un appel fort à l'unité et à la réconciliation.

Son intervention intervient dans un climat particulièrement tendu. Une véritable lutte d'influence oppose le Fecafoot et les autorités étatiques. Une partie de l'opinion publique conteste vivement les choix du sélectionneur. Cette situation accentue une perte de confiance généralisée. Les supporteurs, lassés par les conflits internes, expriment de plus en plus leur mécontentement. La division s'installe, tant au sommet qu'au sein des amateurs de football camerounais.

Pour Aboubakar, cette situation ne peut plus durer : les ambitions sportives du Cameroun sont en jeu. Il exhorte les dirigeants à dépasser leurs différends pour redonner au football camerounais le prestige qu'il avait autrefois. Un message clair, lancé non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que porte-voix d'une génération de footballeurs soucieux de l'avenir de leur sport.

Une fédération en crise

Depuis 2022, de nombreux conflits internes secouent la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) présidée par Samuel Eto'o. En 2024, un bras de fer oppose la Fecafoot au Ministère des Sports concernant la nomination du nouveau sélectionneur, Marc Brys. Cette crise a déclenché des scènes chaotiques et semé le trouble dans la préparation de l'équipe nationale.

En parallèle, Eto'o a fait l'objet de controverses liées à des contrats de sponsoring et à une sanction de la CAF pour violation de principes éthiques. Même si la commission d'appel a révoqué la sanction. Ces événements ont alimenté un climat de méfiance, dénoncé par plusieurs anciens joueurs.

Un appel au dialogue et à la responsabilité

Dans ce contexte, Vincent Aboubakar, s'exprimant fin mars 2025 au nom de ses coéquipiers, a appelé toutes les parties prenantes à « enterrer la hache de guerre ». « Nous devons être unis pour représenter dignement notre pays », a-t-il déclaré publiquement. Les médias locaux et internationaux ont largement relayé son message.

Plusieurs anciennes figures du football camerounais, comme Joseph-Antoine Bell ou Kana-Biyik, ont salué cette démarche courageuse. Elles plaident également pour un retour à la stabilité et une gouvernance plus collégiale. Pour beaucoup, il s'agit d'un électrochoc nécessaire pour remettre le football camerounais sur de bons rails.

Les conséquences sportives d'une instabilité chronique

Les querelles institutionnelles ont déjà un impact négatif sur les performances de l'équipe nationale. La BBC a rapporté que les tensions entre fédération et ministère ont perturbé la préparation des matchs qualificatifs. Cela a créé un climat de confusion, même au sein du staff technique. De son côté, France 24 souligne que ces divisions internes fragilisent aussi la cohésion du groupe.

Les joueurs eux-mêmes soulignent qu'il faut un environnement sain et apaisé pour espérer obtenir de bons résultats. L'instabilité actuelle empêche les équipes de travailler sereinement. Elle compromet sérieusement les ambitions sportives du Cameroun, surtout à l'approche de compétitions cruciales.

S'inspirer des initiatives positives

Malgré le chaos au sommet, des initiatives privées participent activement au soutien du sport local. C'est le cas de premier bet cameroon, qui s'engage dans des partenariats avec des clubs et des projets sociaux comme la construction d'infrastructures sportives à Yaoundé. Ces actions montrent qu'un renouveau est possible, à condition de créer un climat propice au développement.

L'avenir du football camerounais en jeu

Le football reste un vecteur de rêve, de cohésion et d'identité au Cameroun. Il est urgent de protéger cette richesse en résolvant les conflits qui l'affaiblissent. Comme l'ont fait d'autres grandes nations du football, le Cameroun doit bâtir son avenir sur l'unité, la transparence et l'inclusion.

L'appel à l'unité lancé par Vincent Aboubakar n'est pas qu'un cri du cœur. C'est une alerte. Et une opportunité. Reste à savoir si les dirigeants auront le courage de l'entendre et d'agir.