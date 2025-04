CÔTE D'IVOIRE :: ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES 2025 : LA JEUNESSE DE LA GENERATION VERTE MOBILISEE POUR TIDJANE THIAM :: COTE D'IVOIRE

La Génération Verte de Tidjane Thiam a tenu sa deuxième assemblée générale, le dimanche 13 avril 2025, au Foyer Polyvalent d’Amagou, dans la commune de Marcory. Placée sous le thème « Allons au Palais avec Tidjane Thiam – Acte 2 », cette rencontre a rassemblé de nombreux militants venus réaffirmer leur engagement en faveur du président du PDCI-RDA. ‎Dès l’ouverture de la cérémonie, Éric Gnamaka, président du mouvement, a salué la mobilisation de la base et souligné l’importance de l’implication de la jeunesse dans le processus électoral. ‎« Aujourd’hui, c’est la jeunesse qui prend la parole et s’engage résolument aux côtés du président Tidjane Thiam.

Nous sommes déterminés à marcher avec lui vers la victoire en 2025 », a-t-il déclaré sous les acclamations. ‎Tout au long des interventions, les différents orateurs ont mis l’accent sur la nécessité d’un renouvellement de la classe politique ivoirienne, porté par des leaders compétents, intègres et visionnaires. ‎La Génération Verte, composée majoritairement de jeunes cadres dynamiques issus de divers secteurs d’activité, se veut le fer de lance de ce renouveau. ‎« Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour jouer pleinement notre rôle dans la reconquête du pouvoir d’État », a martelé Éric Gnamaka, galvanisant davantage l’assistance.

‎La cérémonie s’est clôturée dans une ambiance survoltée, les participants scandant en chœur le désormais célèbre slogan : « Allons au Palais ! », devenu le cri de ralliement du mouvement. ‎Pour le président de la Génération Verte, cette deuxième assemblée générale marque un tournant décisif dans la structuration du mouvement.‎ ‎« Après aujourd’hui, plus rien ne sera comme avant. La Génération Verte entre en action : déterminée, organisée et fidèle à la vision du président Tidjane Thiam », a-t-il conclu. ‎Alors que l’élection présidentielle d’octobre 2025 approche à grands pas, les états-majors des principaux partis politiques affûtent leurs stratégies. ‎Entre meetings, tournées régionales et mobilisation des bases, la bataille pour le fauteuil présidentiel s’annonce intense. Dans ce climat préélectoral, les mouvements de jeunesse, à l’image de la Génération Verte, s’imposent comme des acteurs clés capables de peser sur les dynamiques.