C'est depuis le 13 mars dernier que Jean Blaise GWET a lancé depuis l’Hôtel Djeuga Palace de Yaoundé, l’ouverture officielle de sa cagnotte de campagne pour l’élection présidentielle d’octobre 2025. Il avait annoncé un montant de 13 millions d’euros requiq, soit environ 8,7 milliards de FCFA, pour mobiliser les ressources nécessaires pour mener une campagne « transparente, citoyenne et efficace », selon ses propres mots..

Ci-dessous son discours de lancement de cette cagnotte

Chers frères et sœurs du Cameroun ,

Chers compatriotes de la diaspora ,

Chers amis de la démocratie et de la liberté ,

L’heure est venue. L’heure du changement . L’heure de bâtir ensemble une Nation plus forte, plus juste, plus transparente et plus humaine.

Les appels courageux des évêques camerounais pour un code de conduite électorale ne sont pas anodins. Ils traduisent une soif profonde de changement, de vérité, de dignité et de renouveau.

Pourquoi choisir Jean Blaise GWET ?

Parce qu’il incarne l’intégrité, la justice sociale et le pardon.

Parce qu’il défend une gouvernance transparente au service du peuple.

Parce qu’il soutient, l’industrie, la paix, la culture, la jeunesse, les arts, la santé, et la créativité comme leviers de développement.

Le 7 octobre 2025 , chaque voix, chaque geste, chaque franc comptera.

Contribuez dès aujourd’hui à la grande cagnotte populaire, de 13 Millions d’Euros, soit 8,7 Milliards de F CFA, symbole de notre engagement collectif.

Même 25 FCFA peuvent changer le cours de notre histoire, de l’histoire de l’Afrique.

Participez depuis le Cameroun ou depuis l’étranger . Ensemble, faisons triompher la démocratie en Afrique. 2025 ! Sonne comme un nouveau départ pour toute l’Afrique.

COMMENT FAIRE UN DON ?

A/ Via Orange Money - Cameroun:

1. #150*47#

2. Code Marchand MPCC : 89 49 29

3. Montant : de 25 FCFA à 1 000 000 FCFA ou plus

4. Validez – Le nom MPCC s’affichera

B/ Par Virement Bancaire , par Carte Bleu et Prochainement par MoMo ( MTN Money ). Dans le lien ci-dessus et ci-dessous, toutes les informations pour faire votre Don, pour le Changement.

https://mpcc.be/donner/

Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, est un acte patriotique.

Jean Blaise GWET , pour un Cameroun debout, renouvelé et fier .

Mouvement MPCC

Pour le Peuple, la Dignité et le Changement !

Rejoignez les 400 millions de jeunes africains porteurs d’espoir !