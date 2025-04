CAMEROUN :: Hommages à une reine Bafoussam, Des fleurs et des pleurs pour Madeleine Mekoundie de Fombemté :: CAMEROON

Hommages à une reine Bafoussam: Des fleurs et des pleurs pour Madeleine Mekoundie de Fombemté

Née le 17 mars 1940, la matriarche a tiré sa révérence le 12 mars dernier, laissant une nombreuse descendance et des alliés solidaires.

“La mort d'une mère, c'est le premier chagrin que l'on pleure sans elle. Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu.” “La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. L'amour laisse un souvenir que personne ne peut voler.” Olivier Gamwo, fils de Madeleine Mekoundie épouse Gamwo Ndeffo, porte ce samedi 05 avril 2025 le reflet des citations énoncée, Il doit parler à l’esplanade de la chefferie de Fobemté à Banengo III dans la commune de Bafoussam Ier. Il doit parler pour rendre hommage à sa mère natale, Madeline Mekoundie, décédée le 12 mars 2025 à Bafoussam. « Le 10 janvier, il y a une cousine qui vit au Etats-Unis d’Amérique, elle m’a envoyé une vidéo. Et directement, j’ai appelé « Ma’a Mado ». On a fait un appel vidéo. On chantait et dansait ensemble. Elle allait bien. Et quelques jours plus tard, mon fère Roger m’a appelé pour m’informer qu’elle n’était pas en forme et qu’elle était internée dans un dispensaire qu’elle aimait. J’ai demandé qu’elle soit transférée au centre de santé de Dr Tassa. Après quelques jours, elle a retrouvé la parole. Apres a un coup ca a changé on la transféré à l’hôpital régional de Bafoussam. Elle a passé quelques temps à la réanimation. Tout le monde s’est mobilisé. C’était toujours difficile. J’ai décidé d’effectuer le déplacement pour le Cameroun pour venir soutenir « Ma’a Mado ». Je croyais que j’étais son dernier fils, mais sur place, j’ai trouvé qu’elle avait d’autres enfants », soutient-il.

Organiser « sa maison de deuil »

Mais la disparition de celle qu’il désignait affectueusement « Ma’a Mado » ne cesse de hanter son esprit. Autant que celle de son défunt père Ndeffo Gamwo Emmanuel (1927 – 1997) ou celle de l’une de ses mamans de la concession, Zefack Marthe, la mère natale du très célèbre Jean Robert Nganwo. D’ailleurs, considérant aussi Ma’a Mado comme sa mère, Jean Robert a effectué le déplacement de Paris pour venir à Bafoussam organiser « sa maison de deuil » avec comme invités spéciaux les artistes et jumeaux Epée et Koum et le chef du Canto DEIDO BONALEA. De nombreux chefs de village et dignitaires traditionnels de la ville de Bafoussam et es environs se sont mobilisés pour rendre un hommage significatif à Meffo Mekoundie Madeleine. Le Fo’o des Fussep Sa Majesté Njitack Ngompé Pélé a envoyé une délégation de notables pour le représenter a la cérémonie tenue dans la concession de Fobemté au quartier Banengo III à Bafoussam. Les émissaires du Fo’o des Bafoussam ont lu un message de condoléance, de solidarité et de compassion du souverain traditionnel à l’adresse de la famille durement éplorée.

Après ce message de condoléance, un ancien honoraire de la paroisse de l’église évangélique du Cameroun(Eec) à Banengo, a pris la parole pour rappeler les valeurs d’amour et de solidarité qui habitaient Ma’a Mado jusqu’à derniers instants de vie. Une vie de générosité célébrée par le prédicateur principal. Ce pasteur de l’Eec s’est inspiré du psaume 139 versets 1 à 6 pour enseigner que « la meilleurs façon de donner un sens à sa vie personnelle, c’est de savoir donner un sens à la vie des autres.» Une manière pour lui d’indiquer que la vie chrétienne avec « aime ton prochain comme toi-même » doit irradier la vie des descendants de maman, Mekoundie Madeleine.

Une auditrice fidèle

Née en 1940 et actrice de la transformation sociale, Madeleine Mekoundié était une opératrice économique qui a beaucoup voyagé durant sa vie active. Elle était très sensible à l’évangélisation. Elle était également auditrice fidèle de Dunamis Fm à Bafoussam. Elle aimait la radio. D’où la retransmission en directe de la cérémonie de ses obsèques sur les ondes de la 95.0 Fm, la radio communautaire Fussep. Pour elle, avons-nous appris à travers l’un des extraits sonores diffusés à l’occasion de ses obsèques par le chef de chaine de Dunamis Fm à Bafoussam, le pasteur Moise Kankeu, « la bonne information et les valeurs portées par l’évangélisme » sont des socles pour vie dynamique et proactive.