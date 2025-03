Lions Indomptables : Un Périple Chaotique avant le Match Eswatini - Cameroun :: CAMEROON

La délégation camerounaise a dû effectuer un embarquement par route pour rallier Nelspruit, ville située à environ 300 km de Johannesburg, lieu de la rencontre entre l'Eswatini et le Cameroun. Ce trajet de près de six heures est la conséquence d'une organisation défaillante qui inquiète les supporters et les observateurs du football africain.

Selon le journaliste Richard Naha, les Lions Indomptables ont été victimes d'une gestion approximative. Prévue pour atterrir directement à l'aéroport de Nelspruit, l'équipe a finalement atterri à Johannesburg en raison du retard du vol initialement prévu depuis le Cameroun. Ce retard est notamment dû à la délivrance tardive d'un passeport pour l'une des stars de l'équipe, ainsi qu'à une escale imprévue au Congo.

L'arrivée tardive de la sélection nationale, après 19h, a entraîné la fermeture de l'aéroport de Nelspruit, rendant impossible toute solution de rattrapage, malgré l'intervention de l'ambassadeur du Cameroun. Par conséquent, les joueurs, sous les ordres de Marc Brys, ont été contraints d'entreprendre ce long voyage nocturne par la route.

Les premières conséquences de cette situation ne se sont pas fait attendre : pas de reconnaissance du terrain, pas de conférence de presse pré-match et une préparation physique loin d'être optimale. Une question cruciale se pose dès lors : dans quel état de forme joueront-ils ? Le risque de blessure est réel pour ces joueurs qui n'ont pas eu de véritable séance d'entraînement depuis le début du regroupement.

Ce périple rocambolesque soulève une fois de plus la question de la gestion des équipes nationales africaines. L'amateurisme et les manquements organisationnels ont un impact direct sur la performance des joueurs sur le terrain. En attendant le coup d'envoi du match prévu à 17h, les supporters croisent les doigts pour que les Lions Indomptables surmontent cet obstacle de taille.