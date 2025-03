M. Henri Njomgang était le Président de l’Association pour l’Education et le Développement, Organisation fondatrice de l’Université des Montagnes

Décédé le 03 février 2025, le médiateur universel lui rend hommage

Lire ci-dessous



Une mémoire plurielle conforme à la personnalité d’un politique malgré lui, d’un acteur social pétri de quête d’une justice transversale, moulée dans une spiritualité apaisante qui trahissait mal le besoin de concilier et de réconcilier en permanence les antagonismes.

Tel était l’homme, le frère, le compagnon, le camarade, le père de famille, l’époux et dirigeant associatif qui aura marqué le rêve de l’AED de son empreinte indélébile. Visionnaire sans être de tout temps infaillible, il parvint à mener et à réussir une ultime et dernière bataille, en portant le professeur Jeanne Ngogang à la tête de l’université des Montagnes, un sursaut qui nous vaut sans aucun doute, de nouvelles avancées majeures pour les projets ambitieux de l’association ainsi que des perspectives honorées de nouveaux lauriers.

Henri n’était pas un dur, mais c’était un sage à sa manière et de son contexte, capable de construire des médiations utiles, y compris dans des moments les plus désespérés. A dire vrai, je ne fus jamais d’accord avec lui souvent, mais j’ai découvert par lui et grâce à lui, quelques mois avant sa mort, à quel point mon intelligence était mineure par rapport à la sienne, parce qu’il savait laisser faire, laisser passer les vagues et les passions, et reprendre la main, le gouvernail, en travaillant discrètement avec toutes les versatilités éthiques.

Nous le regretterons, mais nous continuerons de plus belle, en préservant son héritage, après en avoir extirpé les défaillances et toutes ces hésitations qui se révélaient parfois troublantes. C’était, tout simplement, un être humain. Adieu le père, mon frère, cher camarade, cher compatriote et très cher ami./.

Yaoundé, le 07 février 2025