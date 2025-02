CAMEROUN :: Clobert Tchatat :" Le pari de l’avenir c’est avec le Rdpc" :: CAMEROON

Lors de la réunion de lancement des activités politiques de 2025 avec les cadres importants et militants de ce parti, tenue le 22 février dernier à l’ancien hôtel de ville de Bangangté, le chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc pour le Ndé a accordé une interview à Camer.be dans laquelle il assure que le département du Ndé plébiscitera leur candidat, Paul Biya, par un score historique.

Vous avez lancé les activités politiques dans le Ndé, le 22 février dernier, avec la participation de l’ensemble des forces vives et cadres du RDPC. Quel message avez-vous porté à vos militants ?

Le 14 janvier dernier, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le vice Premier ministre Jean Nkuete, a publié un communiqué qui appelait les responsables du parti à tous les niveaux à se déployer sur le terrain pour le renforcement de l’encadrement de grande proximité des populations, l’intensification des inscriptions sur les listes électorales, l’enrôlement du plus grand nombre de nos compatriotes aux idéaux du Rdpc. Il s’agissait donc pour nous, au cours de cette rencontre, de nous organiser, en rang serré pour sensibiliser, inscrire les militants sur les listes électorales et de jeter définitivement les bases pour une bonne préparation des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle en octobre et les élections locales juste après. Il est clair que le président national du parti, SE Paul Biya, est notre candidat à la prochaine élection présidentielle. C’est notre choix exprimé à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Nous nous organisons donc pour lui apporter toutes nos voix le moment venu. Il est connu de tous que le département du Ndé est un bastion imprenable et inoxydable du Rdpc. Nous disons aujourd’hui que le Ndé est une forteresse du Rdpc. Lors de la rencontre du 22 février, nous avons passé un message simple : voir tout le monde sur le terrain pour porter le message de rassemblement, continuer d’inscrire les militants qui ne sont pas inscrits. Certains n'ont pas de cartes nationales d’identité, nous devons y jeter un regard bienveillant. Des jeunes qui ont atteint cette année la maturité électorale, doivent naturellement être inscrits et rejoindre nos rangs.

Quelles ont été les recommandations et quel mécanisme vous préconisez pour le suivi desdites recommandations ?

La principale recommandation c’est d’être constamment sur le terrain pour mobiliser, sensibiliser et expliquer et ensuite de taire les quelques divergences quoique mineures qui existent dans certaines zones. Nous travaillons avec les présidents des quatre sections (Ndé-nord, Ndé-ouest, Ndé-sud, Ndé Sud-est ; ndlr) depuis le début de l'année et nous faisons l’évaluation régulièrement. L’engagement pris en début de l'année était de marcher en ordre et en rang serré derrière notre candidat. Nous allons tenir suffisamment de rencontres pour évaluer et projeter ce qu'il faut faire. Nous veillerons à ce que les élus et les élites soient à la disposition des présidents de section pour un déploiement systématique sur le terrain. A cet effet, les présidents des sections ont annoncé la tenue régulière des rencontres statutaires et ont déjà programmé des descentes sur le terrain. Des procédés ont été largement expliqués en salle : à savoir aller sur le terrain, faire, vérifier, évaluer, planifier et agir. Et nous aurons d'autres rencontres comme celle-ci au cours des mois qui viennent pour évaluer ce qui a été fait à partir de ce qui a été recommandé lors de cette rencontre.

A quelques mois du scrutin, les présidents de sections du Ndé pour la plupart parlent des cas graves de démobilisation et d’indiscipline. La situation est si inquiétante ?

La discipline c'est ce qui fait la force du Rdpc. Il y a des cas qui remontent à notre niveau. Nous travaillons en permanence pour que s'il y ait encore quelques incompréhensions, qu’elles soient balayées et que les différends soient lissés. Le message que nous passons depuis le début de cette année est de mettre de côté tout ce qui peut entraver la bonne dynamique impulsée sur le terrain ; à savoir resserrer les lignes pour un score historique en faveur de notre champion, SE Paul Biya. Nous sommes convaincus que la situation va s'améliorer. Les Présidents de section ont promis de s’y atteler.

Comment vous-vous préparez pour faire face aux partis de l’opposition, notamment le Mrc ?

Nous sommes conscients que les autres partis sont sur le terrain, c'est de bonne guerre. Mais nous sommes aussi sur le terrain et plus enracinés que quiconque. Certains sont dans le dénigrement, le mensonge et la manipulation de l'opinion dans les réseaux sociaux ; mais nous sommes sur le réel. Les œuvres du renouveau dans le Ndé. On travaille sur le terrain, on explique aux populations que le chef de l’État c'est le bon choix. À nos jeunes surtout, et à tous ceux qui sont encore dans l’hésitation, nous leur rappelons que le pari de l’avenir c’est avec le Rdpc, c’est avec S.E Paul Biya, président national de notre parti, qui promet et qui réalise et dont les œuvres sont palpables et visibles à travers le territoire national et dans tout le Ndé. C’est un homme d’État exceptionnel dont la sagesse est mondialement reconnue. Un guide éclairé qui conduit patiemment et puissamment son peuple vers un avenir durablement meilleur. Et nous faisons ce travail de jour comme de nuit. Nous allons désormais monter en puissance. Les populations sont assez compréhensives ; Les besoins sont régulièrement exprimés et elles voient ce qui se fait. Elles sont sensibles aux bonnes actions du président Paul Biya dans le Ndé.