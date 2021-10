CAMEROUN :: Paiement en ligne : Maviance lance la version 2 de Smobilpay :: CAMEROON

La nouvelle version de cette plateforme, disponible depuis le 4 octobre dernier, est pleine d’innovations.

Après la version 1, Maviance, présente la version 2 de Smobilpay, la plateforme phare de cette entreprise basée au Cameroun, qui excelle dans l’espace de la finance numérique. Smobilpay qui compte plus de 5000 agents, intègre les solutions de paiement des banques, des opérateurs de mobile money, des opérateurs télécoms et de tout autre fournisseur de service. Lancée le 4 octobre dernier, la version 2 de cette plateforme est pleine d’innovations. Parmi ses caractéristiques, l’on note que cette version avertit clairement l’utilisateur lorsqu’il y a des instabilités de connexion ; plus conviviale, elle présente clairement toutes les fonctionnalités de l’application ; occupe moins d’espace dans l’appareil (par rapport à la version 1 Ndlr) ; réduit les étapes pour effectuer une transaction ; permet de géolocaliser lors des installations et lors de la réalisation des transactions ; est compatible avec la version Android 7.0 supérieure ; rend rapides les opérations avec une connexion internet stable.

En plus de ces caractéristiques, la version 2 de Smobilpay a connu d’autres améliorations que la version 1. Notamment, la réduction de 60% de la taille de l’application, puisque la version 2 occupe seulement 16 Mo au lieu de 36 Mo pour la version 1 ; l’augmentation de 50% de la vitesse, puisque la version 2 ne prend que 8 secondes pour charger avec une connexion internet stable, alors que la version 1 a besoin de 16 secondes. La prise en charge des téléphones n’est pas en reste. La version 2 prend en charge les téléphones Android actuels allant de la version 7.0 à 11.0. Le parcours client connaît également une amélioration. Initialement de six étapes pour effectuer une transaction avec la version 1, ce processus se fait en deux étapes avec une réduction des délais jusqu’à 60%.

La version 2 de Smobilpay, prend également en charge la 4G. Maviance n’exclut pas la mise sur pied de la version 3 de cette plateforme agréée Gimac, et dont le partenariat lui donne la licence, pour s’associer avec les banques de la zone Cemac, afin de faciliter les transactions financières pour ses utilisateurs.