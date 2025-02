Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) vient d'interpeller par voie de correspondance le Ministre des Finances du Cameroun au sujet des fonds publics versés à titre de contributions régulières ou de soutiens ponctuels à certains organismes internationaux

L'intégralité de la lettre en dessous

Monsieur le Ministre,

La nouvelle administration américaine, vient de donner définitivement le ton, s’agissant du principe du contrôle rigoureux, de l’utilisation, des fonds publics américains alloués à divers titres, à des organismes internationaux. Une telle démarche correspond, en dépit de quelques critiques relatives, à la manifestation salutaire, normale et opportune, de la plénitude de la souveraineté nationale sur les richesses et ressources nationales. Le principe est sacré en droit international classique, et cristallisée dans la pratique diplomatique contemporaine.

Au regard de ce qui précède, nous considérons comme un devoir, de vous interpeller sur l’exigence d’une application stricte du principe concernant les fonds publics camerounais. En effet de très nombreux organismes, interétatiques dont publics, ou pour certains non gouvernementales, nationaux et étrangers, bénéficient depuis des années de notre magnanimité.

A ce jour, quelle est l’état des lieux en ce qui concerne le contrôle ? Que fait concrètement votre département ministériel ? Quelle stratégie ? Quelle coaction avec les départements ministériels techniques ? Existe-t-il une commission ou un comité permanent sur la question ? C’est peu dire que de révéler que certains de ces organismes basés au Cameroun même, constituent des exemples inquiétants qui justifient amplement la présente démarche.

Notre préoccupation est d’autant plus lancinante, qu’il nous revient, que dans certains cas, des nationaux s’approprieraient ces fonds ou une partie, pour leur compte avec des complicités, et les réinvestiraient impunément aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger en usant des voies de transferts illicites de capitaux. Plusieurs milliards seraient ainsi détournés en changeant de destination.

Dans l’attente de votre prompte et diligente réaction, je vous prie d’accepter, Excellence Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute et fraternelle considération./.

Copie : PM ; SG/PR ; MINREX ; MINPAT ; CONSUPE