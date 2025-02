CAMEROUN :: Ferdinand Ngoh Ngoh, un sapeur-pompier envoyé dans le volcan du septentrion. :: CAMEROON

La situation s’est dégénérée dans la Région de l’Extrême Nord, fief électoral du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé. Ferdinand Ngoh Ngoh est descendu manu militari sur les lieux, le pire évité de justesse.

Sur le sujet, c’est le quotidien Le Messager de Douala qui tient le bon bout « La dernière déflagration est venue de la visite tourmentée du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République (Sgpr) samedi 15 février 2025. Des vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux présentent le proche collaborateur du chef de l'Etat en pleine difficulté à l'étape de Kousseri »

La note était plutôt sellée avec Les non-dits du séjour du ministre d’Etat/Secrétaire général de la présidence de la République, confronté aux élus locaux et autres forces vives, le week-end dernier à Kousseri. En proie à divers défis sécuritaires, avec la menace terroriste de Boko Haram, mais aussi la sempiternelle question des inondations, cette région qui constitue le vivier électoral du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) sollicite l’oreille attentive du Chef de l’Etat, à quelques mois de la Présidentielle.

Si bien que « Les responsables locaux à savoir les élus, arborant fièrement le fanion tricolore, sont particulièrement remontés et font savoir que s'ils ne sont pas reçus par le Sgpr, ils vont démissionner en masse du Rdpc, le parti au pouvoir ».

En cette année électorale, il n’en fallait pas plus et L’Eglise Catholique Romaine qui est au Cameroun a enfoncé le clou avec Mgr Barthélémy Yaouda qui a declaré « Nous sommes le bétail électoral ». Dans l’homélie prononcée dimanche dernier, l’évêque de Yagoua, rejetant les accusations de manipulation qui ont suivi ses précédents propos, a dénoncé la marginalisation des populations rurales et la condition précaire de la jeunesse

On a ainsi parlé de la « La fracture … » Pour le journal Le Point De Youndé, Rendu en visite de travail dans la Région de l’Extrême-Nord, le Secrétaire général de la Présidence de la République, a prolongé son séjour sous la contrainte de la population. Un acte qui n’est pas passé inaperçu et, qui trahit l’état des relations pleines d’anicroches dans tout le Septentrion entre l’élite locale exploiteuse, et le bas peuple abandonné.

Finalement, faut-il convenir avec le Journal Emergence ? «Ngoh Ngoh a eu chaud, très chaud ». La descente du Sgpr dans ce département de l’Extrême-Nord s’est transformée en cauchemar.

Et puis cet appel du Journal La Cloche « Le peuple camerounais face à ses responsabilités ». Alors que tout se dit et se raconte sur n’importe quel support médiatique au sujet de ce grand moment qui, assurément, changera le cours de l’histoire du Cameroun, et s’agissant spécifiquement de ceux qui aspireraient à la hauteur fonction de président de la République, chef de l’Etat. On semble ne pas intégrer un fait pourtant incontournable : c’est le peuple souverain qui devra décider le moment venu.