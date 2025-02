Me Emmanuel Nsahlai : « General Atlantic doit respecter ses engagements envers les Camerounais » :: CAMEROON

L’avocat international qui poursuit la maison mère d’Eneo devant les instances de régulation aux Etats dénonce les pratiques abusives de ce capital-investissement américain au Cameroun, à travers sa filiale adjudicataire du service public de l’électricité. Il affirme qu’il est temps que cette entreprise exécute son cahier de charges en termes d’investissement et cesse de privilégier la poursuite aveugle du profit au détriment du bien-être des populations et de la stabilité économique du Cameroun.

Vous venez d'engager une action devant les instances de régulation américaines contre General Atlantic, actionnaire majoritaire d'Eneo après avoir repris Actis, pour des problèmes d'électricité au Cameroun. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette plainte ?

Ma mission en tant qu’avocat est de protéger les droits des consommateurs camerounais et de veiller à ce que les entreprises qui détiennent des infrastructures critiques respectent leurs engagements. Nous avons engagé des actions contre General Atlantic pour exiger qu’ils remplissent leurs obligations en matière d’investissements, améliorent la qualité de l’électricité et cessent les pratiques de facturation abusive. L’objectif final est d’obtenir une électricité stable et abordable pour tous les Camerounais.

Est-ce le gouvernement du Cameroun qui vous a mandaté ?

Non, cette action est une initiative totalement indépendante. Je représente un collectif de citoyens, d’entreprises, d’acteurs économiques et d’associations de développement économique et social qui subissent les conséquences désastreuses de la crise énergétique au Cameroun. Il est important de souligner que j’agis pro bono, c’est-à-dire sans rémunération, par conviction et par engagement en faveur de l’intérêt public. À ce jour, je finance seul ces actions judiciaires, car il est essentiel de défendre les droits des consommateurs camerounais et de garantir un accès équitable à une électricité stable et abordable. Notre objectif est d’obtenir justice pour les familles, les entreprises et les structures économiques affectées, en veillant à ce que General Atlantic respecte ses obligations et investisse réellement pour moderniser le réseau électrique.

Eneo revendique un investissement de 320 milliards Fcfa entre 2014 et 2022. Entre 2022 et 2024, ce n'est pas moins de 150 milliards. C'est insuffisant ?

Les investissements doivent être évalués en fonction des résultats. Si des centaines de milliards ont été investis, pourquoi la population subit-elle encore des coupures fréquentes, des factures élevées et une absence de modernisation du réseau ? Nous demandons plus de transparence sur l’utilisation réelle de ces fonds et des engagements concrets pour améliorer la situation.

C'est davantage un problème de non-respect du cahier de charges conformément au contrat de concession et les deux avenants signés avec l'État du Cameroun. Est-ce que ce ne sont pas les autorités camerounaises qui doivent résilier le contrat et demander des réparations pour la faiblesse des investissements ?

Notre action ne se substitue pas aux prérogatives de l’État, mais elle complète les efforts pour garantir que les entreprises remplissent leurs engagements. Nous avons engagé des actions auprès des régulateurs internationaux pour que General Atlantic soit tenu responsable de ses manquements et qu’il investisse immédiatement dans des infrastructures modernes pour améliorer la qualité du service.

Au terme de l'expertise juridique que vous exigez, comment espérez-vous que les réparations se fassent ?

Nous demandons plusieurs mesures correctives : des investissements immédiats pour moderniser le réseau électrique et réduire les coupures ; des remboursements et des compensations pour les consommateurs ayant subi des pertes dues aux coupures ou à une facturation abusive ; une régulation plus stricte pour éviter que ce type de situation ne se reproduise à l’avenir. Si General Atlantic ne se conforme pas à ces exigences, nous continuerons à user de toutes les voies légales disponibles.

Jusqu'où comptez-vous aller ?

Nous irons jusqu’au bout pour obtenir justice pour les consommateurs camerounais. Si General Atlantic ne prend pas ses responsabilités, nous intensifierons nos actions judiciaires en poursuivant des demandes d’indemnisation massives, en accentuant la pression sur les régulateurs internationaux et en mobilisant l’opinion publique. Actuellement, nous préparons une plainte pénale auprès du Procureur Général de l’État de New York, accusant General Atlantic de négligence criminelle et d’autres infractions graves. En effet, en tant qu’actionnaire majoritaire d’ENEO, General Atlantic a failli à ses obligations en ne garantissant pas un service électrique fiable, ce qui a mis en danger des vies humaines, entraîné des pertes économiques colossales et compromis la sécurité publique. Dans certains cas extrêmes, le droit international reconnaît que des actions entreprises par des entités privées peuvent relever de violations graves des droits humains, et nous comptons explorer toutes les voies légales disponibles. En parallèle, nous allons saisir des organismes internationaux compétents, notamment : la Cour pénale internationale (Cpi), qui bien que traditionnellement dédiée aux individus, débat de plus en plus sur la possibilité de juger des entreprises pour des violations majeures des droits humains ; le bureau des Nations unies, notamment les services de contrôle Interne (OIOS), qui peuvent examiner les pratiques commerciales nuisibles affectant des populations entières.

Enfin, nous allons mobiliser les autorités de régulation des nombreux pays où General Atlantic est actif. Cette firme de capital-investissement opère dans des dizaines de pays à travers le monde, et nous veillerons à ce que les régulateurs financiers et les organismes de contrôle de ces juridictions soient informés des pratiques abusives de General Atlantic au Cameroun. Notre objectif est clair : contraindre General Atlantic à agir de manière responsable et à respecter ses engagements envers les Camerounais. Il est temps que cette entreprise cesse de privilégier la poursuite aveugle du profit au détriment du bien-être des populations et de la stabilité économique du Cameroun. Nous ne reculerons devant rien pour garantir une justice énergétique et une meilleure qualité de vie pour tous. L’électricité est un besoin fondamental, et nous continuerons ce combat tant que les Camerounais n’auront pas un accès fiable et abordable à cette ressource essentielle.