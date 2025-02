CAMEROUN :: Paul Biya : Discours du 10 février que retenir ? :: CAMEROON

Le discours du président Paul Biya à la jeunesse camerounaise s’inscrit dans une tradition de communication présidentielle où le chef de l’État s’adresse directement aux jeunes afin de les encourager, de les sensibiliser aux défis du pays et de les mobiliser autour des valeurs du travail, de la discipline et du patriotisme. Ce discours se distingue par une construction linguistique soignée et l’utilisation de plusieurs figures de style destinées à capter l’attention, à persuader et à renforcer l’engagement de son auditoire. Dans cet article, nous mettrons en lumière les procédés linguistiques et stylistiques employés par le président, notamment l’usage des pronoms personnels et des déictiques, les métaphores et analogies, les interrogations rhétoriques, ainsi que la structure argumentative de son propos. Dès l’ouverture, le président commence toujours par « Mes chers jeunes compatriotes », une formule qui se veut inclusive et fédératrice.

L’emploi du possessif « mes » associé à « chers » et au terme « compatriotes » instaure une relation de proximité et de bienveillance. Cette adresse engage directement les camerounais et renforce le lien entre le président et les jeunes. Comme à son habitude, il établit une proximité avec son public en recourant fréquemment aux pronoms personnels. L’usage répété de « mes chers jeunes compatriotes » instaure un ton solennel et affectif, visant à renforcer l’idée d’un lien direct et sincère entre lui et la jeunesse. Un élément marquant de son discours est son choix d’introduction, où il commence par évoquer le football, un sujet qui passionne les jeunes. Il déclare : « Je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. » Ici, le pronom « je » affirme sa prise de parole et sa posture d’autorité, tandis que « nous » inclut la jeunesse et le peuple camerounais dans une dynamique collective, qui rappelle un destin partagé.

Il se positionne ainsi comme le prophète du succès, il récupère cette victoire à un changement qu’il avait lui-même initié via son ministre des Sports. Pour affirmer son rôle décisionnaire, il rappelle : « Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire. » L’expression « sous mon autorité » insiste sur son rôle de garant des actions gouvernementales et établit une continuité temporelle entre son engagement passé et ses réalisations présentes dans tous les domaines y compris les associations sportives. Le passage du passé au présent sert également à établir une cohérence entre une promesse faite l’année précédente et son accomplissement aujourd’hui : « M’adressant à vous l’année dernière (…), je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. » Dès lors, une simple qualification à la Coupe d’Afrique des Nations devient un événement à célébrer, car il marque la réussite du changement initié par lui.

L’utilisation du superlatif dans « brillante qualification » confère une dimension presque héroïque à ce succès, tandis que la jeunesse camerounaise devient illustre par association : » illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talents » Le succès du football devient ici une métaphore des potentialités de la jeunesse camerounaise. À travers l’expression « Nos valeureux Lions Indomptables », l’adjectif « valeureux » confère une dimension épique aux joueurs, les érigeant en modèles pour les jeunes. Ce succès est d’autant plus récente qu’il était non loin de la Fête de la Jeunesse, ce qui renforce ainsi son impact symbolique. Cependant, derrière cette célébration se cache une mise en garde subtile. Le président, surnommé « le lion calme », emploie un euphémisme pour avertir sans heurter : « Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive, dont nous nous félicitons aujourd’hui, ne portera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l’esprit d’équipe règnent (…). » Cette phrase est un avertissement déguisé. Paul Biya attend non seulement la victoire, mais aussi la concorde et la solidarité, nécessaires pour qu’il puisse brandir ce succès lors des prochaines élections.

Toute action compromettant cette initiative sera réprimée. Ce non-dit révèle la nature stratégique du discours, où le président joue sur une mobilisation implicite en faveur de son maintien au pouvoir en octobre prochain. Et pour cela le président insiste sur la nécessité d’une cohésion nationale pour garantir le succès collectif, ce qui transparaît dans l’énumération « concorde, solidarité et esprit d’équipe ». L’objectif est d’inculquer à la jeunesse l’idée que la réussite ne peut être individuelle, mais résulte d’un effort collectif. Il renforce cette idée en comparant le football au développement national : « Notre brillante qualification » devient ainsi une métaphore de la persévérance et de la réussite. Puis un droit. Nous avons retrouvé le chemin de la victoire, ce qui prouve ainsi que le président était bel et bien le maître d’œuvre de tout ce qui se jouait autour du football. Les défaites ne lui sont pas imputables, mais les victoires surviennent lorsqu’il opère des changements. C’est ce qu’il demande de retenir.

Belle communication politique. Paul Biya sait capter l’attention en évoquant un moment marquant pour le Cameroun, le football. Il sait également exalter les jeunes à travers des félicitations officielles et les exhorter à suivre l’exemple des joueurs. Cependant, il équilibre son propos en lançant une mise en garde et en appelant à la responsabilité collective, rappelant que le succès dépend de l’unité et de la discipline. L’usage répété du « je » affirme son autorité et son engagement personnel envers les jeunes, comme dans « Je voudrais vous dire ceci. Qu’importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. » Ici, le « je » incarne la posture du leader inébranlable, tandis que l’emploi du « nous » dans « Nous avons, ensemble, énormément accompli » vise à créer un sentiment d’unité nationale et à souligner les efforts communs.

À travers l’assertion « Qu’importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité », le président reconnaît implicitement l’existence de détracteurs, mais en même temps, il renverse la critique en la vidant de sa substance. C’est une technique rhétorique astucieuse, où l’acceptation apparente des critiques devient en réalité un moyen de les neutraliser. Il s’agit donc d’un mécanisme discursif défensif et offensif à la fois, qui place ses opposants dans une position inconfortable. Dans son discours, le président renforce sa crédibilité en citant des exemples concrets, comme « Samuel Tony OBAM BIKOUE » et « TATA BAKARY ».

Ce choix de noms n’est pas anodin : il vise à illustrer la réussite entrepreneuriale dans des régions du Cameroun qui ne sont pas toujours mises en avant. Ce choix est stratégique, car il évite toute polémique liée à des favoritismes ethniques ou régionaux. Pour un observateur attentif, il s’agit moins d’une motivation sincère que d’un choix de communication politique soigneusement calculé. L’auteur de ce discours fait preuve d’une grande finesse, car cette partie recèle des non-dits dont l’interprétation que j’ai tentée révèle bien des sous-entendus. Cependant, afin d’éviter toute polémique, je préfère ne pas les aborder. Vers la fin du discours, une nouvelle tactique linguistique apparaît.

L’usage du futur de l’indicatif « se tiendront », « ce sera », « il vous appartiendra » ancre son propos dans une perspective d’anticipation et de responsabilité citoyenne, appelant les jeunes à exercer leur devoir électoral avec calme et sérénité. Une partie du discours, marquée par l’affirmation personnelle « je puis vous assurer », renforce l’image d’un leader protecteur, mettant en avant son engagement à soutenir la jeunesse face aux défis du pays. Ce passage témoigne ainsi d’une rhétorique persuasive, mêlant pédagogie, mise en garde et engagement personnel, dans le but de responsabiliser et de mobiliser son auditoire, tout en insinuant que la course à la candidature ne sera pas ouverte à tous. Enfin, l’utilisation de métaphores puissantes, telles que « les sirènes du chaos », « ne vous laissez pas endormir », ainsi que l’emploi de l’impératif négatif « ne les laissez pas », « ne vous laissez pas endormir » accentuent le ton d’avertissement et d’appel à la vigilance.

Comme dans tous ses discours, le président relativise les difficultés, notamment en déclarant : « Le chômage des jeunes est un phénomène qui n’épargne aucun pays. » Puis, il enchaîne immédiatement avec une alternative en affirmant : « Je vous exhorte à saisir les opportunités qu’offrent des domaines tels que l’agriculture ou l’élevage. » Il adopte ainsi une progression argumentative efficace : diagnostic du problème + solution proposée + encouragement à l’action. Pour ma part ce discours est une communication politique maîtrisée, qui exalte, elle est persuasive mais c’est aussi une mise en garde, avec une structure bien pensée et une rhétorique savamment dosée. Par ailleurs c’est un discours de mobilisation des jeunes autour de lui, et il a la même structure argumentative, pour réussir une telle communication politique bien maitrisée, il touche le côté émotif des jeunes, comme pour dire soyez attentifs, nous allons gagner la coupe d’Afrique des nations si nous gagnons les élections présidentielles.