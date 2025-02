CAMEROUN :: Election Présidentielle 2O25 : Paul Biya : Un mandat de plus, un mandat de trop. :: CAMEROON

Il y a une abondance qui nuit. C’est celle-ci. Celle que les Camerounais se préparent à vivre et qui veut s’imposer à eux en novembre 2025. Ce sera un Mandat de plus, mais surtout un de trop.

Recours pour excès de vouloir et de pouvoir.

Il y a quelques années le magazine panafricain Jeune Afrique titrait « Cameroun, le péril vieux ». Le journal traitait du cas des septuagénaires, octogénaires et nonagénaires aux commandes des hautes fonctions dans les Hautes Institutions de la République. Une photographie qui rappelle fort bien le Soviet Suprême qui dirigeait l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), dans lequel le plus jeune membre avait 73 ans. En sommes-nous si éloignés au Cameroun? That is the question.

Le RDPC se veut champion du monde toutes catégories dans la gouvernance des grabats. Nous détenons tous les records dans les postes stratégiques : Le plus vieux président de la république au monde, le plus vieux président du SENAT au monde, le plus vieux et ancien parlementaire au monde, le plus ancien et vieux Général en fonction au monde, le plus vieux commissaire divisionnaire en service au monde, le plus vieux juge constitutionnel au monde….Je vous laisse le soin de compléter mes carences.

« Le péril vieux » dans la discussion au sujet de la prochaine élection présidentielle :

-Les uns disent et pensent comme Saint-Eloi Bidoung que 93 ans c’est trop. Bien que ce soit une grâce divine d’atteindre ce vénérable âge, dans une République cela est excessif. Quelle image donnerons-nous au monde que celle d’un président de la République qui clopine sur les tapis rouge, qui monte les marches avec grandes peines, qui ne peut tenir debout plus d’une heure au cours des occasions officielles ? Pour ne citer que ce que nous pouvons-voir en public.

-Les autres disent que 93 ans c’est l’âge d’un patriarche sage, intelligent et plein d’expérience de la vie qu’il veut encore mettre au bénéfice du présent et de l’avenir du peuple. Des Grande Ambitions aux Grandes Réalisations restées invisibles jusqu’à ce jour, sans transition, nous sommes passés de le Force de l’expérience aux Grandes opportunités. Au moment où le peuple s’embourbe dans la Grande Désillusion, le génie de la jeunesse camerounaise par la voix de Malachie MANAOUDA nous exhorte à prendre le train dénommé « Paul Biya jusqu’à la gare ».

Les autres vous n’aurez du mal à les reconnaitre, c’est la valetaille qui grenouille autour du vieux « patriarche » et qui n’a aucun intérêt à ce qu’il laisse le pouvoir. Un départ du pouvoir du président de la République ruinera leurs pouvoirs, sapera leurs fortunes et perturbera leurs rapines dans les caisses de l’Etat. Peut-être même qu’ils perdront leurs libertés, les régimes suivant ayant pour habitude pour asseoir leur autorité, de juger les gouvernants précédents.

Un temps si long

Quarante-trois ans, c’est long, c’est aussi trop. Surtout quand cela risque de devenir cinquante ans et même cinquante-sept selon les souhaits de certains esprits obscures et retors qui hantent le Cameroun.

Çà, ça donne envie de se casser voix sur les plateaux de télévision pour dire à qui voudrait l’entendre. Surtout le dire haut et fort au Président Paul Biya que « 2025 sera un Mandat de Plus, surtout un de Trop ».