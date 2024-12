NIGÉRIA :: Plusieurs enfants meurent dans un mouvement foule :: NIGERIA

Plusieurs enfants sont morts lors d’un mouvement de foule survenu mercredi lors d'une fête foraine dans le sud-ouest du Nigeria, ont indiqué les autorités.

L'incident s'est produit au lycée islamique de Basorun, dans l'Etat d'Oyo, près du centre économique de Lagos. "Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement", a déclaré le gouverneur de l'État, Seyi Makinde, dans un communiqué

« Il est impossible qu'une personne saine d'esprit organise un événement de cette nature sans impliquer l'appareil de sécurité. Je veux dire que si les gens sont sains d'esprit et conscients de ce qui se passe autour d'eux, vous ne pouvez pas entasser 10 000 personnes, des enfants de surcroît, dans un endroit et vous attendre à ce qu'ils se comportent normalement. Il faut être stupide pour penser de la sorte. Nous ne disculpons donc personne qui soit lié à l'organisation de l'événement. Mais le gouvernement attend le rapport de l'agence de sécurité » a indiqué Bayo Lawal, vice-gouverneur de l'État d'Oyo.

Les services d'urgence nationaux du Nigeria ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes.

Les enfants blessés sur place ont été emmenés dans les hôpitaux locaux, où l'on a demandé aux parents de vérifier si des personnes manquaient à l'appel.

Des séquences vidéo semblant provenir de la scène ont montré une foule nombreuse, composée principalement d'enfants, regardant certains d'entre eux être transportés hors d'un champ.

Les médias locaux ont identifié les organisateurs de l'événement comme étant la Women In Need Of Guidance and Support Foundation, qui avait organisé un événement similaire pour les enfants l'année dernière.

Le groupe se prépare à accueillir jusqu'à 5 000 jeunes lors de l'événement de cette année, a rapporté mardi la station de radio Agidigbo FM, basée à Oyo, citant les organisateurs qui ont participé à son programme. Les enfants « gagneront des prix passionnants tels que des bourses d'études et d'autres cadeaux généreux », ont-ils déclaré.

Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade, a déclaré M. Makinde, ajoutant que « toute personne impliquée de près ou de loin dans ce désastre sera tenue pour responsable ».