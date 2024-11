CAMEROUN :: Hydroélectricité : Vers la fin des travaux du barrage de Nachtigal :: CAMEROON

Déjà en production, le quatrième groupe de cette infrastructure hydroélectrique en est le signe précurseur majeur. Le test de capacité a eu lieu le 18 novembre 2024, pour une valeur actuelle d'environ 245 Mégawatts.

Le quatrième groupe du barrage hydroélectrique de Nachtigal ( région du Centre) a été mis en fonction. C'était sous la supervision du ministre de l’Eau et de l’Energie ( Minee) , Gaston ELOUNDOU ESSOMBA. C'était une énième descente sur le terrain, pour ce membre du gouvernement.

Aussi la visite de lundi lui a-t-elle permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux de construction de cet important ouvrage. Sur les 07 groupes qui constituent l’ouvrage, 04 sont désormais mis en production.

Le quatrième groupe prend la suite du troisième dont la mise en service a eu lieu en fin août dernier et qui avait porté le niveau de production à 180 mw.

Les évolutions sont donc notables depuis le 14 juillet dernier, date à laquelle le premier groupe avait été mis en service (60 MW). Parmi ces évolutions, l'on peut citer la mise en service du Groupe N°2 (60MW) intervenue le 10 août ; le couplage au réseau du Groupe N°3 (60MW) intervenu le 31 août ; le début des essais de mise en service du Groupe N°4 (60MW) dont le couplage au réseau a eu lieu en début octobre. Selon le maître d'œuvre, d'ici fin décembre, tous les groupes seront en situation de production.

Du transport

Au-delà de la mise en service des différents groupes, il est aussi question de garantir les infrastructures de transport de l’énergie électrique. Volet qui mettra la Société nationale de transport d'électricité ( Sonatel ) au cœur de l'action. « Nous allons continuer notre mission sur les corridors des lignes de transport, jusqu’à Douala, pour être sûr qu’il y a une synchronisation en termes de calendrier, pour pouvoir évacuer en temps réel l’énergie qui sera produite, et pouvoir réduire de manière significative les désagréments que les populations connaissent aujourd’hui du fait de ce déficit de production ou du déficit d’une infrastructure de transport adéquate », déclarait alors Gaston ELOUNDOU ESSOMBA en août dernier. D’où le déploiement des stratégies de réhabilitation et de renforcement des lignes de transport. L’énergie électrique produite doit arriver dans les ménages. Or, actuellement, si l’on continue à observer les coupures d’électricité, c’est parce que le réseau de transport est défectueux. Les travaux sont néanmoins en cours.

Le barrage de Nachtigal est la centrale électrique la plus puissante du Cameroun et constitue un véritable atout pour le développement durable du pays.

Faut-il le rappeler, à sa mise en service complète en début 2025, avec une puissance installée de 420MW, il couvrira près de 30% des besoins énergétiques du pays avec une électricité verte, rentable et disponible toute l’année.