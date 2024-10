CAMEROUN :: Absence Prolongée du Président : Vacance de Pouvoir ou Démission Injustifiée ? :: CAMEROON

Le débat sur l'absence prolongée du Président de la République soulève des questions importantes. Beaucoup se demandent : un président, même en bonne santé, peut-il rester autant qu'il veut à l'étranger sans être en visite officielle et sans déclencher une constatation de la vacance de son poste ?

Juristes et citoyens interrogent les implications de cette situation. D'un point de vue juridique, et dans un pays respectueux de ses textes, cette absence pourrait être interprétée comme une démission tacite, ou un abandon de poste. Cependant, seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir de certifier et de rendre exécutoire cette procédure.

Selon un communiqué officiel, le Président séjourne en Suisse depuis le sommet Chine-Afrique, et il y serait en excellente santé. Or, la Constitution camerounaise précise que le siège du Président est à Yaoundé. Toute activité exercée en dehors de cette localisation, sauf pour des raisons de représentation officielle, pourrait être considérée comme une violation constitutionnelle.

Article 8 de la Constitution stipule que le Président représente l'État dans tous les actes de la vie publique. En conséquence, une présence prolongée à l'étranger sans mission officielle soulève des questions sur la légitimité de son absence.

L'Article 6 de la Constitution énonce qu'en cas de vacance pour cause de décès, démission ou empêchement définitif, le Conseil constitutionnel doit intervenir. Si l'absence actuelle du Président n'est ni motivée par des raisons de santé ni par une mission officielle, elle pourrait être qualifiée de démission.

Cette analyse juridique pointe vers une question cruciale : l'assiduité du Président à son poste est-elle respectée ? En l'absence de délai clairement défini pour constater la vacance du poste, il est impératif de garantir la permanence de cette fonction à Yaoundé.