Me Akere Muna dénonce les menaces d'Atanga Nji et l'impact sur l'image du Cameroun

Dans une déclaration poignante, Me Akere Muna s’est exprimé sur les récentes actions du ministre de l’Administration territoriale, Atanga Nji, qu’il accuse de menaces contraires à la constitution et en dehors de ses prérogatives. Akere Muna a comparé cette situation à une expérience personnelle, évoquant les rumeurs autour de la mort de son père, qui ont profondément marqué sa famille.

Face aux inquiétudes autour de la santé du président, Me Akere Muna a choisi de garder ses distances, comprenant l’angoisse que ces rumeurs peuvent provoquer. Toutefois, il insiste sur le fait que cela ne justifie en aucun cas les déclarations intimidantes du ministre Atanga Nji, qu’il juge totalement déplacées et inconstitutionnelles.

Depuis la publication de ces menaces, Me Akere Muna a passé beaucoup de temps à répondre aux interrogations des organisations internationales et des militants des droits de l'homme, qui ont d'abord cru à une mauvaise blague. Selon lui, ces événements nuisent gravement à l'image du Cameroun sur la scène mondiale, un sujet qui semble peu préoccuper certains responsables politiques.

En prévision de ses prochains voyages à l’étranger, Me Akere Muna se prépare à voir une fois de plus son pays et ses concitoyens être la cible de critiques et de moqueries. Il déplore une situation où la protection de l’image du président semble primer sur celle du pays tout entier. Pour Me Akere Muna, ce qu'il qualifie de "patriotisme à la camerounaise" est symptomatique d'une priorité mal placée dans les rangs de certains dirigeants.

Ce discours met en lumière une tension croissante entre la protection de l’image du pouvoir en place et les valeurs fondamentales de respect de la constitution et des droits de l’homme.