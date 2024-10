CAMEROUN :: Controverse à la BEAC : Des nominations tribales au siège de Yaoundé ? :: CAMEROON

Une enquête exclusive révèle des déséquilibres ethniques alarmants dans les nominations des cadres camerounais à la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC). Cette situation soulève des questions sur l'équité et la représentativité au sein de cette institution financière majeure.

Une répartition géographique déséquilibrée

Sur 19 responsables camerounais au siège de la BEAC à Yaoundé :

- 13 sont originaires des régions du Centre et du Sud (68%)

- 6 proviennent de l'Ouest et de l'Extrême-Nord (32%)

- Aucun représentant des régions anglophones, du Littoral, de l'Adamaoua, du Nord ou de l'Est

Cette distribution soulève des inquiétudes quant au respect des équilibres géoethniques et politiques au Cameroun.

Des postes clés concentrés

Parmi les postes importants, on note :

- Nsom Blaise (Sud) : Directeur Général du Contrôle Général

- Attikih Mamai Bouba (Extrême-Nord) : Directeur de Cabinet du Gouverneur

- Ikori à Yombo et Hamadou Abdoulaye : Directeurs Centraux

Une pratique ancrée ?

Selon des sources internes, ces nominations tribales auraient débuté sous l'influence de Nkoa Ayissi, ancien Directeur de Cabinet du Gouverneur Abaga Nchama. La pratique se serait poursuivie sous le Vice-Gouverneur Evou Mekou et perdurerait avec Nsom Blaise, actuel Représentant du Cameroun au sein du Gouvernement de la Banque.

Réactions et perspectives

Des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation, appelant à une meilleure représentativité de toutes les régions du Cameroun au sein de la BEAC. Certains employés, comme NANGA Éric et MVIE MONEFONG Elie, auraient même évoqué de futures promotions malgré les critiques.

Vers plus de transparence ?

Cette révélation soulève des questions sur les critères de sélection et de promotion au sein de la BEAC. Une analyse des nominations dans les cinq autres agences camerounaises de la banque est attendue, promettant d'apporter un éclairage supplémentaire sur cette controverse.

L'enjeu est de taille : assurer une représentation équitable de toutes les composantes de la société camerounaise au sein de cette institution financière régionale cruciale.