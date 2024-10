CAMEROUN :: Douala: Les autorités créent des postes de contrôle fixes gendarmerie-police dans les zones à risque :: CAMEROON

Une mesure du préfet du Wouri pour dissuader les malfaiteurs de continuer leur sale besogne

Depuis quelques semaines, la ville de Douala, capitale économique du Cameroun est le lieu de plusieurs assauts des gang de bandit sans foi ni loi qui terrorisent ses populations.

Face cette montée de l’insécurité dans la capitale économique, le Préfet du département du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, a annoncé ce mercredi 9 octobre 2024 des mesures renforcées pour lutter contre la criminalité dans son département de compétence .

Parmi ces mesures figure la création de postes fixes de contrôle mixte gendarmerie-police dans les zones à risque de la ville.

Ces postes seront positionnés dans les principaux foyers criminogènes, lieux de distraction et de concentration humaine. Selon le Préfet, les postes fixes de contrôle ont pour mission :d'Identifier et filtrer les personnes , Fouiller systématiquement les véhicules suspect ,Lutter contre le carburant frelaté et la contrebande et Combattre la circulation de substances psychotropes et hallucinogènes.

Les postes fixes de contrôle seront installés aux endroits suivants :

– Shell New Bell – Marché des Fleurs – Texaco aéroport – Terminus Axe Lourd – Carrefour Yassa – Total Nkolbong – Carrefour Ndokoti – Carrefour PK14 – Carrefour Bassong – Kotto Immeuble – Lendi – Carrefour Maetur – Axe Lourd Bepanda – Rond point Deido – Rond point Bonassama – Kwassa Kwassa – Rond point Ndobo Rail – Carrefour Mutzig.

Cette décision du Préfet fait suite à la montée de l’insécurité à Douala. La résurgence du phénomène des « Microbes » sème la panique au sein de la population. Leur dernier fait d’arme remonte au lundi 7 octobre 2024. Quatre personnes, dont un homme risquant l’amputation d’un bras, reçoivent des soins à l’hôpital de la Cité des Palmiers après avoir été agressées dans la nuit de dimanche par ces jeunes assaillants violents. Ces victimes faisaient partie des personnes surprises dans la rue, les commerces et les débits de boissons.

En l’espace de quelques semaines, c’est la deuxième attaque attribuée aux « Microbes » dans la capitale économique, après celle qui avait coûté la vie à un homme au quartier Bali, dans l’arrondissement de Douala 1er. On se souvient que dans la soirée, du 20 septembre 2024, des « microbes » ont attaqué plusieurs personnes dans les rues de Bali et Bonapriso. Avec des armes blanches, ces derniers ont agressé des passants, arrachant au passage des téléphones et plusieurs autres biens.