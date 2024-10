CAMEROUN :: QUAND L’ETAT CAPITULE DEVANT ETO’O FILS :: CAMEROON

La réunion récemment tenue à la présidence de la République, sous l’égide du ministre d’État, secrétaire général de la présidence, avec la présence de l’éminente personnalité de notre football comme Mbarga Mboa et de Monsieur Baboké, est une erreur. Cette rencontre n’est qu’un écran de fumée. Bien que son assise prétendra avoir résolu le différend entre la Fecafoot et le Minsep, il est évident qu’elle ne produira qu’un résultat dérisoire, c’est une montagne qui accouchera d’une souris. Les Camerounais avertis, observateurs lucides de cette affaire, connaissent bien ce qui fait problème : ils exigent que les Lions Indomptables soient enfin libérés des griffes d’une gestion qui est devenue une affaire personnelle pour Samuel Eto’o. Car ici, ni la Fecafoot ni le Minsep ne constituent véritablement le cœur du problème.

Le nœud de la question, c’est Samuel Eto’o lui-même, dont l’omniprésence étouffe le potentiel des jeunes lions, les empêchant de s’épanouir pleinement. Cette réunion à la présidence ressemble davantage à la préparation d’une sauce dans laquelle, un jour, le gouvernement lui-même sera englouti, inconscient des manœuvres subtiles de ce que prépare dans les arrières boutiques ce « gamin de New-Bell ». Les Lions Indomptables n’appartiennent à aucun individu, même s’il s’agit du meilleur joueur du monde. Voilà ce qui doit être connu. Dans l’histoire du Cameroun et la sphère publique camerounaise, chacun apporte sa contribution, s’efforce de donner le meilleur de lui-même, puis laisse un héritage que les autres se doivent de continuer de porter pour la grandeur de notre nation.

Les instructions avaient été claires le 10 février dernier, en écho à l’échec flagrant de nos Lions. Elles provenaient directement du président de la République, et le ministre s’y est conformé. Mais comment peut-on accepter de s’incliner devant un individu ? Ce qui est reproché à la Fecafoot ne s’arrêtera pas de sitôt, et Marc Brys, sans doute, finira par jeter l’éponge. Son travail sera saboté par tous les moyens. Nous connaissons cette institution qu’on appelle Fecafoot et nous connaissons les hommes qui la composent. Il est regrettable de constater que l’État semble s’être soumis à une entité qu’il finance pourtant.

Le gouvernement a montré qu’il s’est incliné devant l’homme plutôt que devant les principes, ce qui ne fera que renforcer l’aura de Samuel Eto’o aux yeux de ses partisans. Pourtant, son influence n’apportera rien de tangible au sein des lions qui est la pierre angulaire de notre football. La preuve il vient d’être sanctionné par la Fifa. C’est un spectacle décevant pour nos dirigeants. Le secrétaire général et le ministre MBarga Mboa ressortent de cette affaire en héros. On voit bien qu’ici que Samuel Eto’o a été utilisé pour cette campagne qui redonne la puissance au véritable maître des lieux et il en sort finalement comme perdant sans le savoir. Mais en attendant, prônons la paix et observons la suite des événements et soutenons Eto’o s’il va comprendre nos conseils qui l’invitaient à rester dans ses bureaux.