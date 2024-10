CAMEROUN :: Yves Alain SECKE donne des éclairages sur la notion d'inclusion financière :: CAMEROON

C'était lors de la CONFÉRENCE SUR L'INCLUSION FINANCIERE AU CAMEROUN tenue les 28 et 29 AOUT dernier au Djeuga Palace de Yaoundé au Cameroun.

Yves Alain SECKE Consultant Expert en Management Financier s'est exprimé sur le thème: « TIRER PARTI DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE FINANCE INCLUSIVE».

D'après lui, l'inclusion financiere désigne l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût spécifique pour des personnes pauvres et/ou en situation de difficultés financières et de ce fait exclues des services traditionnels. Du rapprochement des différents thèmes développés au rapprochement de l'ensemble des panels, et en considérant les réponses aiguisées de chaque expert...

A l'unanimité, la vulgarisation, l'importance, la valorisation s'est foncièrement portée sur l'éducation financière . En effet, l'éducation financière de la population constitue le socle d'une application performante de la stratégie nationale de la finance inclusive au Cameroun.

À titre de rappel l'éducation financière est cet ensemble de connaissances et de compétences qui permettent de bien gérer ses finances. Quant à la solution fintech, elle designe l'ensemble des nouvelles technologies financières utilisées pour améliorer les services financiers.

Oui, c'est un fait ! Il faut éduquer la Masse à l'ensemble des services et produits financiers, et autres solutions fintechs attenantes. Le processus consiste par conséquent d'informer, de former de telle en sorte que les populations aient une sorte de maîtrise de l'ensemble des services et produits financiers, ainsi que des solutions fintechs.

Pourtant, en plus d'informations et de formations sur la nature, l'accès, l'utilisation et la qualité des services financiers, une éducation financière pertinente devrait surtout armer les populations dans le but de les protéger également. C'est dire que toutes les solutions financières et fintechs ne doivent pas être considérées comme inéluctablement bonnes ! Autrement dit, cessons de continuer à nous comporter comme si toutes les solutions de cet ensemble sont bonnes. Seulement en intégrant la variable de la relativité, nous comprenons qu'une même solution qui est bénéfique pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres.

Par relativité, nous entendons relativité de la réalité, des circonstances et des situations financières. Les sources de revenus, de consommation et de dépenses sont relatives à tout un chacun.

Une éducation financière pertinente devrait pouvoir nous aider à distinguer le vrai du faux, la bonne solution financière de la mauvaise. Ce qui contribuera en grande partie à servir et protéger véritablement les intérêts des populations, et réellement tirer parti de la stratégie nationale de la finance inclusive au Cameroun.