CAMEROUN :: Prix de l'excellence Françoise Foning: La 2ème édition est lancée :: CAMEROON

Mme Françoise Foning de regrettée mémoire est connue au Cameroun et dans le monde entier comme une figure féminine très entreprenante.

Grâce à son dynamisme au féminin, elle a été une femme d'affaires et femme politique. Députée à l’Assemblée nationale, maire de Douala V, Présidente honoraire de l’Association mondiale des femmes chefs d'entreprises, Présidente et fondatrice de l’Association des femmes d'affaires du Cameroun, Présidente et fondatrice du RASEF (Réseau africain pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin).

Partie très tôt en 2015, la gigantesque œuvre laissée par cette dame de cœur et ambitieuse est pérennisée à travers différentes actions dont le prix de l'excellence Françoise Foning porté par l'entreprise MATSINDA SARL CORPORATION en partenariat avec MIND THRUST, A&M Group et le RAPEC

Face à la presse le vendredi 4 octobre 2024 dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce de Yaoundé, la promotrice du prix de l'excellence Mme FONING MATSINDA Cendrine Chimère épouse ABESSOLO MONEFONG a parlé de ce prix comme un nouveau-né de l’entreprise MATSINDA SARL CORPORATION qui vise non seulement à pérenniser le travail de Mme Foning mais également d’encourager et de de soutenir l’entrepreneuriat féminin et jeune.

Pour sa deuxième édition, le jury va primer les catégories notamment l’industrie, le numérique, l’agriculture, le sport, l’artisanat, l’énergie, la culture, les services et la santé avec au programme, match de gala le 10 novembre, atelier de formation du 14 et 16 novembre, soirée de gala 16 novembre

La compétition est ouverte aux jeunes femmes et hommes ayant une activité entrepreneuriale qui fonctionne déjà et même les idées de projets sont acceptées.



Les conditions et les critères de sélection permettront à plusieurs entrepreneurs féminins et jeunes de tenter leur chance. Le lien du formulaire est mis en ligne sur la page Facebook https://www.facebook.com/61564827276986/posts/pfbid024GvB7Qx1LmAcyhfosanLEzBvGca2xuL2xM8DPVTMByuvwPdZZ7qVqe8Szvk2zfdJl/?app=fbl

Pour plus d'informations, contactez : +237 682 64 34 / 691 568 628 / 659 822 232.