CAMEROUN :: Les chroniques de Nkongsamba FM : Hmmm...Vous avez dit les deuils ? :: CAMEROON

Les chroniques de Nkongsamba sont une série de points de vue sur des faits de société au Cameroun. Dans cette édition, les deuils...

Tout laisse à croire que les deuils sont devenus pour la famille éplorée et éprouvée, l'occasion "d'insulter" les morts.

D'abord, on modifie le lieu du décès sur le faire part. Bien que mort dans un dispensaire de quartier ou à la maison, on préfèrera écrire que le décès est survenu à l'hôpital général de référence. Tout comme le motif de la mort sera changé ou caché selon que la maladie fatale fait "honte".

On cherchera le plus beau et le plus cher des cercueils même si le pauvre parent est mort justement par manque d' argent pour l'achat des médicaments. L'important est que les gens voient un beau cercueil. Le pauvre parent décédé aura eu ses habitudes pieuses avec son curé dans la chapelle du quartier que mort, il faudra que la messe de requiem soit dite par l'évêque en sa cathédrale.

La maison n'aura pas connu couche de peinture depuis 40 ans, que le vieux parent de son lit voyait le ciel et subissait les pluies qu' une fois décédé, deux jours suffiront pour donner à la demeure les soins qu'il n'a pas connus depuis des lustres. L'essentiel étant de laisser croire aux amis que son parent ne vivait pas dans l'indigence.

Le petit neveu, le fils ou la fille qui depuis 20 ans n'aura jamais pu rassembler l'argent pour un aller retour au pays, trouvera subitement de quoi prendre un billet et organiser les obsèques. La même rapidité n'étant jamais observée quand le parent avait faim ou ne pouvait acheter ses médicaments.

Que dire du lieu de l' enterrement qui dépend de là où le membre de la famille a la plus belle maison du village pour " recevoir " les gens, mais non plus de la volonté du défunt ni des us et coutumes.

Vous avez dit les camerounais et les deuils? A vrai dire, de qui se moque t-on à la fin?