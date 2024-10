CAMEROUN :: Autoroute Yaoundé-Douala : En attendant les travaux, l'urgence de réparer les routes existantes :: CAMEROON

C'est bien de jubiler à l’annonce du lancement des travaux de construction de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est bien de savoir que sa réalisation prendra trois ans. Accordons au ministre des Travaux publics et à l'entreprise chinoise en charge de ce chantier le bénéfice du doute.

Pendant ce temps, les usagers de la route Douala-Yaoundé doivent affronter les nids-de-poule tous les jours. Le conducteur qui ne sait pas se battre avec son volant peut se retrouver au champ avec ses passagers. C’est leur problème. On s’en fout si ces nids-de-poule se transforment progressivement en nids d’éléphants.

Ça fait quoi si on enregistre des accidents et que des Camerounais en meurent? Ils sont les premiers à mourir d'un accident de la circulation ? Ça fait même quoi si aller d’une ville à une autre fait peur aux Camerounais à cause de l’état de nos routes et des véhicules (je veux dire des déchets des pays industrialisés) qu'on utilise ici?

On n'arrive pas déjà à entretenir la route Douala-Yaoundé, c'est autoroute qu'on va entretenir hein ? Je m'interroge.