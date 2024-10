CAMEROUN :: Yaoundé : Le calvaire des usagers de la route à Olembe face à un nid d'éléphant géant :: CAMEROON

Le quartier Olembe à Yaoundé est en proie à un véritable calvaire. Un nid d'éléphant géant, situé sur le tronçon routier reliant l'échangeur au site des compagnies de transport interurbain, rend la circulation quasi impossible. Malgré les tentatives désespérées des habitants pour colmater les trous, la situation ne cesse de se dégrader, mettant à rude épreuve la patience des usagers de la route.

Ce trou béant d'environ 4 mètres de diamètre a déjà causé de nombreux dégâts matériels. Roger Fegue, un taximan, a dû remplacer deux véhicules à cause de cet état de la route. "C'est un véritable parcours du combattant pour circuler ici", déplore-t-il. Face à l'inaction des autorités compétentes, les habitants ont pris les choses en main, colmatant eux-mêmes le trou avec de la terre. Mais cette solution de fortune ne résiste pas longtemps.

Les conséquences de cette situation sont multiples : embarras de la circulation, accidents fréquents, dégradation des véhicules et perte de temps pour les usagers. De plus, la poussière soulevée par les véhicules endommage les habitations et nuit à la santé des riverains.

Les autorités sont vivement interpellées. Il est urgent de mettre en place des solutions durables pour réparer cette route et éviter que d'autres nids d'éléphant ne se forment. Les experts recommandent d'effectuer des travaux de réhabilitation en profondeur, de mettre en place un système de drainage efficace et d'organiser une maintenance régulière du réseau routier.