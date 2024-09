CAMEROUN :: Excellence scolaire : Le Pr Pascal Nguihé Kanté enseigne la résilience dans la Mifi :: CAMEROON

Des lauréats chiffrés à 692 élèves et étudiants originaires de diverses localités du triangle national ont été célébrés en présence de nombreux dignitaires.

Plus de 12heures 30 ce samedi 21 septembre 2024 à la place des fêtes de Bafoussam. La pluie est menaçante. Un initié fait des va et vient juste à l’arrière-plan de la tribune les chefs traditionnels dont le chef supérieur de Bamougoum, Mitterrand Moumbe. L’individu en mouvement agite un tube en bois noir sculpté sous forme de pipe. Selon toute vraisemblance, il se bat pour contrer la pluie…Le ciel est toujours menaçant…Quelques gouttes de pluie finissent par se déverser sur le site choisi pour arbitrer la 9e édition de la Journée de l’excellence scolaire et académique dans la Mifi (Jesam). Cette pluie n’est pas violente. Elle est de courte durée. Elle n’a occasionné aucun incident, ni orchestré de démobilisation…

La foule venue nombreuses pour suivre cette 9e édition de Jesam est restée concentrée pour acclamer les différents lauréats, bénéficiaires des prix. Il s’agit d’environ 692 élèves et étudiants originaires de diverses localités du triangle national. Ils ont été célébrés par nombreux dignitaires massés à la tribune principale de la place des fêtes de Bafoussam. Au rang de ses invités de marque se trouvaient, MM. Adrey Epenté, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l’Ouest, Emmanuel Nzété, vice-président du Conseil économique et social et chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc), Arthur Zang, inventeur d’une application médicale, Dr Maurice Doubé, responsable d’une mission rattachée au ministère de la Recherche scientifique et de l’innovation, Maurice Nzogné Nzogné, cadre en service à la présidence de la République, Jules Hilaire Focka Focka, président du Conseil régional de l’Ouest, Pr Bernard Raymond Guimdo, vice-recteur chargé de la Recherche à l’université de Dschang, Dr Patrice Thomas, Barthélemy Teubo, Joel Nana Nkontchou et bien d’autres hauts fonctionnaires, leaders communautaires et chefs d’entreprise.

Comment ne pas se réjouir…

Par devant, ces dignitaires, les lauréats du jour ont été célébrés premièrement à travers diverses allocutions prononcées pour exalter leur engagement vers l’excellence. Une valeur portée par le Pr Pascal Nguihé Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et promoteur du Centre communautaire de la jeunesse de la Mifi. Cet universitaire exprime sa satisfaction relativement à l’atteinte des objectifs fixés lors du lancement de la première édition de la Journée de l’excellence scolaire et académique dans le département de la Mifi en 2016. Le culte de l’effort, l’endurance dans l’action, la sagesse dans les comportements pour la quête de l’excellence font désormais des valeurs distillées dans le département de la Mifi grâce à la Jesam. A cet effet, son initiateur souligne : « Comment ne pas se réjouir d’avoir parmi les lauréats du département de la Mifi, le major de la région de l’Ouest, et peut être major national du baccalauréat de l’enseignement secondaire général en la personne de l’élève Fosso Kenfack Carême Vianney du lycée bilingue de Gouaché, lauréat de la 3eme édition du concours « Semences Génies Sciences et Technologies et lauréat au baccalauréat de l’enseignement secondaire général, série C, avec la mention « Excellent ». L’amélioration considérable des performances scolaires dans le département de la Mifi qui occupe, depuis plusieurs années déjà, la première place dans le classement officiel des performances dans le classement officiel des performances des départements de la région de l’Ouest, nous conforte dans la poursuite, avec vos appuis divers, de cette initiative fort louable. » Selon cet enseignant du droit des affaires, cette cérémonie s’inscrit en droite ligne de la politique de développement du secteur de l’éducation impulsée des mains de maitre par le président de la République, chef de l’Etat, Son excellence monsieur Paul Biya. Pour ce, Pr Pascal Nguihé Kanté le présente l’homme du 06 novembre en visionnaire et appelle les jeunes de la Mifi a voter en sa faveur lors de l’élection présidentielle de 2025. « A vous chers lauréats, cette double cérémonie est une reconnaissance de vos efforts. Des efforts poursuivis inlassablement sous l’encadrement et l’attention particulière et permanente de vos parents. Maintenant que vous êtes des lumières pour vos congénères, il vous revient de vous apprivoiser ce message du chef de l’Etat et de le partager partout où vous irez. S’adressant à vous le 10 février dernier, Sem Paul Biya disait exactement ceci, je cite : « Je sais pouvoir compter sur vous. Vous l’avez prouvé par le passé. Vous le prouvé dans le présent. Et je sais que vous le prouverez dans le futur. Grace à votre vitalité, votre ingéniosité et votre maturité, vous pouvez contribuer efficacement à la construction de cet avenir radieux auquel aspire notre pays. » »

L’acquisition du sens de l’humanisme

Une projection en faveur du progrès qui, selon Jacques Bonjawo, spécialiste de l’intelligence artificielle (Ia) commande de savoir travailler en équipe. Car ce chercheur, les vertus du travail en groupe sont nombreuses et indéniables. Il énumère, entre autres, l’acquisition du sens de l’humanisme, le renforcement du professionnalisme, la complémentarité des idées et la pérennisation et l’universalisation des actions en faveur de la société. Avant lui, l’adjoint au maire de la ville, M. Negou, a salué la dynamique portée depuis neuf ans déjà par le comité d’organisation de la Jesam comme exemple de travail en équipe qui profite à la cité capitale de la région de l’Ouest et à ses habitants. Cet élu local a particulièrement magnifié le Pr Pascal Nguihé Kanté et les membres du comité d’organisation de la Jesam pour «la rigueur et la détermination à promouvoir l’excellence dans tous les établissements scolaires, sans aucune discrimination ». Plus simplement, M. Negou présente le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre comme « un modèle d’humilité et de générosité ». Des qualités approuvées par M. Pouedogo, en service au Premier ministère et président du comité d’organisation de la Jesam depuis neuf éditions déjà. « Au fil des années, et malgré les difficultés, la Jesam poursuit son bonhomme de chemin », conclut-il.