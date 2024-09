CAMEROUN :: Éboulement sur la RN5 à Batié : circulation perturbée, itinéraires alternatifs mis en place :: CAMEROON

Un éboulement de terrain survenu dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 septembre 2024 a provoqué d'importantes perturbations de la circulation sur la Route Nationale 5 (RN5) à hauteur du village de Batié, dans la Région de l'Ouest du Cameroun. Cet incident a entraîné le blocage temporaire de cet axe routier majeur reliant Bekoko à Bafoussam, affectant de nombreux voyageurs et le transport de marchandises.

L'éboulement a projeté une quantité importante de terres et de troncs d'arbres sur la chaussée, rendant la route totalement impraticable. Cette situation a particulièrement impacté les véhicules en provenance de Douala et se dirigeant vers Bafoussam, le chef-lieu de la Région de l'Ouest, communément appelée la "Région du soleil couchant".

Face à cette situation d'urgence, les autorités locales et les services de voirie ont rapidement réagi pour mettre en place des solutions de contournement. Deux itinéraires alternatifs ont été proposés aux usagers de la route :

1. La déviation par la falaise de Dschang, offrant une route panoramique mais potentiellement plus longue.

2. L'itinéraire passant par le carrefour Pa'achi Banka, traversant le département du Ndé, via les localités de Bagou, Bamena, Bagoua et Batoufam. Les autorités signalent la présence d'un poste de péage à l'entrée de Bamena, invitant les usagers à prévoir le paiement correspondant.

Ces déviations, bien que nécessaires, impliquent des temps de trajet plus longs et potentiellement des coûts supplémentaires pour les usagers. Les autorités routières recommandent aux conducteurs de faire preuve de patience et de prudence, particulièrement sur ces itinéraires alternatifs qui pourraient connaître une augmentation significative du trafic.

Parallèlement à la mise en place de ces déviations, les équipes de déblaiement ont été immédiatement mobilisées sur le site de l'éboulement. Leur mission : dégager la route des débris et sécuriser la zone pour permettre une réouverture rapide de cet axe crucial. Les autorités ont assuré que tous les moyens nécessaires étaient mis en œuvre pour rétablir la circulation dans les plus brefs délais.

Cet incident souligne la vulnérabilité des infrastructures routières face aux aléas naturels, particulièrement dans les régions montagneuses de l'Ouest du Cameroun. Il met également en lumière l'importance d'un entretien régulier des routes et de la mise en place de mesures préventives pour anticiper ce type d'événements.

La perturbation de la circulation sur la RN5 a des répercussions économiques non négligeables, cette route étant un axe majeur pour le transport de marchandises entre le port de Douala et les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest du pays. Les acteurs économiques locaux appellent à une résolution rapide de la situation pour minimiser les pertes.

Les autorités locales et nationales suivent de près l'évolution de la situation. Elles ont appelé les usagers de la route à se tenir informés via les médias locaux et les canaux officiels de communication pour obtenir les dernières mises à jour sur l'état de la route et les éventuelles modifications des itinéraires de déviation.

En conclusion, bien que l'éboulement sur la RN5 à Batié ait causé des perturbations significatives, la réaction rapide des autorités et la mise en place d'itinéraires alternatifs ont permis de maintenir la circulation, quoique de manière modifiée. Cet incident rappelle l'importance d'une gestion efficace des infrastructures routières et de la capacité à réagir rapidement face aux imprévus pour assurer la continuité des déplacements et des activités économiques.

Mise à jour : Selon les dernières informations, la circulation a été rétablie sur la route de Batié après les travaux de déblaiement. Les autorités continuent de surveiller la situation et appellent les usagers à la prudence dans cette zone récemment affectée.