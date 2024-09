CAMEROUN :: Une des retombées de la visite du président Paul Biya en Chine , la phase II de l'autoroute Ydé-dla :: CAMEROON

Quelques jours après le départ du président Paul Biya de Chine , le fruit de son voyage est direct, la construction sous fond (PPP) propre de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé -Douala par le géant chinois CFHEC.

Les hauts responsables de la CFHEC étaient hier au ministère des travaux publics pour la relecture et l’examen du contrat commercial pour la conception et la réalisation de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala .

Cette section autoroutière va relier Bidodi à Douala sur un linéaire total de 141 km et 27 km de bretelles dans les régions du Centre et du Littoral,il comportera cinq tronçons et trois bretelles de raccordement au réseau existant. Le projet prévoit la construction en cinq tronçons, de manière simultanée, au fur et à mesure de la libération des emprises et plusieurs ponts et ouvrages. Ces tronçons concernent les itinéraires Bibodi-Bodmon sur un linéaire de 39,6 km, Bodmon- Song Dong (34 km), Song Dong - Logbadjeck (30 km), Logbadjeck - Pitti gare sur un linéaire de 17,5 km et Pitti gare -Massoumbou situé dans la commune de Yabassi (20 km). Les bretelles de raccordement, à l’Est d’Edea (11 km) à l’Ouest d’Edea (8 km) et à l’Entrée Est de la ville de Douala via la Dibamba sur un linéaire de 15,5 km, vont permettre la liaison de l’infrastructure au réseau existant.