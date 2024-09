CAMEROUN :: Le « Cabinet Noir » en action pour contrer l'élan populaire vers le changement politique :: CAMEROON

Une nouvelle dynamique politique semble s'installer au Cameroun, marquée par un engouement populaire pour le changement, comme en témoignent les inscriptions massives sur les listes électorales. Cependant, des sources crédibles révèlent que le "Cabinet Noir", une entité officieuse liée au pouvoir en place, aurait décidé de contrer cet élan perçu comme une menace pour le régime d'Etoudi.

Ce Cabinet Noir aurait mis en place une stratégie visant à démobiliser l'opposition, en particulier le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), considéré comme le principal challenger pour la prochaine élection présidentielle. Cette stratégie s'articulerait autour de cinq axes principaux, mobilisant des agents recrutés dans divers milieux, notamment médiatique et universitaire.

Le premier axe consisterait à inonder les réseaux sociaux et les médias traditionnels de messages visant à discréditer le MRC. Parallèlement, le deuxième axe chercherait à promouvoir une "opposition républicaine" jugée plus conciliante, dans le but de diviser les forces d'opposition et d'empêcher une coalition autour de Maurice Kamto, leader du MRC.

Le troisième axe viserait à entretenir la confusion sur la participation du MRC à l'élection présidentielle, malgré l'absence d'obstacles juridiques réels à sa candidature. Le quatrième axe tenterait de minimiser la popularité du MRC, en dépit de l'adhésion continue de nouveaux militants depuis le boycott des élections législatives et municipales.

Enfin, le cinquième axe, particulièrement préoccupant, consisterait à attiser les tensions tribales pour fragmenter davantage l'opposition et empêcher la formation d'un front uni contre le régime en place.

Face à ces manœuvres, les partisans du changement sont appelés à rester vigilants et à réagir de manière intelligente. Certains observateurs interprètent cette offensive du Cabinet Noir comme un signe de faiblesse et de panique du pouvoir face à la montée en puissance de l'opposition, en particulier du MRC.

Cette situation met en lumière les défis auxquels est confrontée la démocratie camerounaise. L'intensification des inscriptions sur les listes électorales est perçue comme une menace par le pouvoir, car elle pourrait compliquer les tentatives de fraude électorale.

Dans ce contexte tendu, l'opposition, et particulièrement le MRC, appelle à la poursuite des inscriptions sur les listes électorales dès janvier prochain, conformément à la loi. Cette mobilisation est considérée comme cruciale pour espérer un changement politique lors de la prochaine élection présidentielle.

L'enjeu pour l'opposition sera de maintenir cette dynamique malgré les actions de déstabilisation annoncées. Le MRC, cible principale de ces attaques, devra consolider sa base et continuer à élargir son influence, tout en travaillant à la construction d'une coalition forte de l'opposition.

Cette situation illustre la complexité du paysage politique camerounais à l'approche des échéances électorales. Elle met en évidence les tensions entre un pouvoir en place depuis plus de quatre décennies et une opposition qui cherche à capitaliser sur un désir de changement au sein de la population.

L'évolution de cette confrontation dans les mois à venir sera déterminante pour l'avenir politique du Cameroun. Elle testera la résilience de l'opposition face aux tactiques de division et de désinformation, ainsi que la capacité du pouvoir à maintenir son emprise dans un contexte de contestation croissante.