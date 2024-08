CAMEROUN :: Rentrée scolaire: Bafoussam: Le Cersom se déploie pour une formation efficiente des enfants sourds :: CAMEROON

Invité par Innocent Djonthé, promoteur de cette institution spécialisée, le Pr Kengne, psychopédagogue, depuis le lundi 19 Aout dernier, échange avec les dirigeants, enseignements, élèves et parents d’élèves sur la démarche originale et proactive à mettre en place.

« Enseigner efficacement pour une insertion sociale et professionnelle de l’enfant sourd et malentendant. Pour donc atteindre cet objectif, Innocent Djonthé, promoteur du Centre d’éducation spécialisée des enfants sourds et malentendants de Bafoussam ne cesse d’innover.

Le fait parait anodin et curieux. Ce vendredi 23 Aout 2023, les enseignants du Centre d’éducation spécialisée pour enfants sourds et malentendants (Cersom) de Bafoussam sont soumis à l’apprentissage de l’écriture.

Pulchérie Loti, inspectrice régionale de l’enseignement primaire et maternelle pour le compte du ministère de l’Education de base édifie, avec dextérité, les enseignants de tous les cycles de cette institution spécialisée sur les techniques d’écriture. Comment amener les élèves à écrire plus lisiblement ? Pulchérie Loti à cette question en brandissant aux enseignants du Cersom « la méthode Florès GONG-NOTA : une innovation qui révolutionne les systèmes éducatifs”. Cette méthode d’apprentissage consiste en l’utilisation de 4 signes : le trait (I), le crochet (J), la courbe (O) et le point (.).

En maniant ces signes, fait observer cette inspectrice, l’on obtient toutes les lettres de l’alphabet ainsi que les dix (10) entiers naturels. Après une heure de théorie cette enseignante est passée à la phase pratique avec les séminaristes, y compris des élèves et des parents d’élèves. Il est important de comprendre qu’ avec la méthode Flores, il devient scientifique comme les mathématiques et tel qu’élaboré à partir des quatre signes nous obtenons toutes les lettres de A à Z en majuscule, en minuscule et tous les chiffres ». Bien que jugée efficace dès la phase pilote au Cameroun, l’initiateur de la méthode Florès déplore ici le faible soutien gouvernemental : Ce projet ne bénéficie d’aucun soutien des organismes mais l’État camerounais, dans le cadre de sa vulgarisation et en amont de la phase pilote que nous avions lancée, a mis sur pied un cadre avec les fonctionnaires et les inspecteurs pédagogiques du ministère de l’Éducation pour encadrer le processus de vulgarisation. » Les initiateurs de cette démarche bénéficient d’un encadrement du ministère de la Recherche et de l’innovation, placé sous la responsabilité de Dr Madeleine Tchuinté depuis le 08 décembre 2004. Bien qu’il soit timide, il y a des signaux et certaines personnes sont intéressées à la méthode.



Promoteur du Cersom, Innocent Djonthé, a salué cette séquence. Tout comme il apprécié les efforts déployés courant une semaine par le Pr Kengne. Psychopédagogue, celui-ci a rappelé les fondamentaux du métier d’enseignant : préparation d’une leçon, transmission des connaissances et techniques d’évaluation des apprenants. Avant lui, un autre expert a transmis aux enseignants du Cersom les techniques de transmission des enseignements en langage des signes tout comme les méthodes appropriées pour interpréter ce langage. Reste que madame Nguegang, responsable de l’Association des parents d’élèves du Cersom insiste afin des méthodes pédagogiques plus spécifiques soient mises en œuvre et expérimentés pour un encadrement plus efficient des enfants sourds et malentendants à la maison comme à l’ecole.