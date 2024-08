CAMEROUN :: VANISTER PROTEGE TALLA ANDRE MARIE :: CAMEROON

L’image est saisissante : un grand-père et son petit-fils se rencontrent sur une scène, quelque part entre Bangangté et Bafoussam, dans l’Ouest du Cameroun. C’est la saison des pluies, les mois de septembre la nature ne fait pas de cadeaux avec ces pluies qui ne cessent de tomber, les stars non plus ne sont épargnés par ces averses. Mais pour les sages, chaque goutte de pluie est une bénédiction, ce qui les invite à voir le monde avec optimisme et lorsqu’un artiste chante dans ces régions, même s’il pleut, il faut continuer, car le public, lui, ne connaît pas la pluie. Sur cette scène trempée, ce soir-là, l’illustre TALLA ANDRE Marie se tient, le cœur vibrant au rythme de sa musique.

Il est le doyen, l’étoile qui brille pour son peuple. On connaît Talla, on connaît son public : tant qu’il n’a pas entonné les premières notes de Je vais à Yaoundé, cette chanson immortelle qui résonne à travers les générations, nul ne souhaite le voir quitter la scène. Talla le sait, il est à la fois l’auteur et le prisonnier de ce succès. Mais ce soir, la pluie s’invite, ruisselant sans pitié sur le plateau. Pourtant, il faut continuer, car pour ces âmes passionnées, le spectacle doit toujours aller de l’avant.

C’est alors qu’un parapluie est apporté, une petite attention pour protéger la légende de la pluie battante. Vanister, la coqueluche de la chanson camerounaise et africaine, s’avance avec respect. Sans hésitation, il saisit l’objet et lève le parapluie au-dessus de son idole. Ce geste, simple et pourtant chargé de tant de signification, immortalise la rencontre de deux générations. Sous ce parapluie, ce n’est pas seulement Talla qu’il protège, mais aussi un héritage musical, une tradition de respect et d’humilité. Les objectifs des photographes crépitent, les regards sont captivés. Dans cet instant figé par le numérique, Vanister ne fait pas que protéger son aîné de la pluie. Il célèbre l’unité d’un peuple, l’humilité face aux anciens, et l’importance de ces petits gestes qui, comme une déclaration d’amour, peuvent changer une vie à jamais.

Cette image en dit long : devenir grand, c’est savoir poser les gestes justes. C’est pourquoi il faut saluer Vanister, ce geste n’est pas seulement un acte d’hommage, mais une leçon de vie. Il nous rappelle que, malgré nos origines diverses, nous faisons partie d’une même mosaïque humaine, condamnée à vivre ensemble. La musique, ce langage universel, a toujours été un pont entre les cœurs, un moyen de faire tomber les barrières de la haine. Alors, merci Vanister. Ton cœur, déjà immense, vient encore de grandir sous la sensibilité bienveillante de Talla. Ce soir-là, sous la pluie, les deux ont exprimé par les gestes l’essence même du vivre ensemble.