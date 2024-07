CAMEROUN :: Magni Marianne Bema : Enseigner aux jeunes générations les techniques traditionnelles de perlage :: CAMEROON

L’ambassadrice de la culture grassfield vivant aux Etats-Unis revient sur l’atelier de perlage en faveur des jeunes qu’elle a initié dans deux villages des départements du Koung-Khi et du Ndé, région de l’Ouest.

Pourquoi deux ateliers de perlage initiés par vos soins dans le groupement Batoufam et dans le village Bantoum ?

Il s’agissait pendant une semaine de rassembler des enfants venus des villes du Cameroun pour des ateliers animés des instructeurs rompus à la tâche, afin d'initier ces jeunes vacanciers aux techniques traditionnelles de perlage, pour qu’elles soient préservées comme notre patrimoine matérielle et immatérielle. Le but étant de ressusciter et promouvoir l’artisanat traditionnel et la culture locale et notre plus grande satisfaction étant que des jeunes générations s’en approprient. Je voudrais à cet effet remercier et féliciter l’équipe des formateurs composée de l’instructeur Duplex Nembot et l’encadreuse Eveline Mambe, sans oublier des volontaires qui s’affairaient à la restauration. Je cite Clarisse Damkou aka Sockdjouh de Bantoum et Maman Anne de la cour royale de Batoufam. Nous nous réjouissons de ce qu’à la fin, le 16 juillet dernier, les participants de Bantoum ont rejoint ceux de Batoufam pour exposer leurs chefs-d’oeuvres et recevoir leur parchemin de participation. En tant qu’initiatrice, designer, et sponsor, responsable de la planification, de l’organisation et de la mise en œuvre de l’atelier.

Est-ce qu’on s’inscrit dans la continuité avec l’atelier de Bantoum pendant le festival Kena ?

Exactement. Nous nous inscrivons dans la continuité de l’atelier de Bantoum qui a eu lieu pendant le festival Kena il y quelques mois. Cela a eu un succès éclatant et nous nous sommes dit qu’il fallait multiplier le projet dans d’autres villages dont le besoin est manifesté.

Quelles sont vos impressions après la cérémonie de clôture ?

Je suis très satisfaite de la participation et de l’engagement des enfants et des membres de la communauté. L’atelier a été un succès et nous sommes heureux de voir la créativité et l’enthousiasme des participants. Nous sommes agréablement surpris de constater que les enfants comprennent ces techniques plus facilement que prévu et les font leurs en y ajoutant un peu de leur imagination. Aussi, on dirait qu’au fur et à mesure qu’ils le font, ils reçoivent une onde d’imagination ou ils réveillent en eux un don naturel qui sommeillait en eux, un don hérité des ancêtres. Le Roi, S.M. Nayang Toukam Inocent a beaucoup apprécié l’initiative et nous a encouragés à poursuivre la promotion de l’artisanat traditionnel et de la culture locale. Il a également souligné l'importance de la transmission. Il a été agréablement surpris de voir les pièces réalisées par les enfants, notamment des bracelets qui symbolisent la naissance de ses triplés.

Quelle sera la finalité pour ces objets perlés ?

Ils seront utilisés pour préserver et promouvoir notre patrimoine culturel et nos traditions. Ensuite, ils seront utilisés pour décorer nos habitations et nos espaces communautaires, ajoutant ainsi une touche de beauté et de signification à nos environnements. Ils seront également utilisés comme des symboles de notre identité et de notre appartenance à notre communauté. Enfin, ils serviront d’outils éducatifs pour enseigner aux jeunes générations nos techniques traditionnelles et notre histoire.

Pourquoi avez-vous insisté sur certains objets à perler ?

Nous avons choisi des objets traditionnels tels que les bracelets et colliers, la queue de cheval et le tabouret trois pieds parce que ces objets ont des significations culturelles profondes et appartiennent à la cour royale. Ils sont porteurs d’histoire et de tradition, et nous voulons les préserver et les transmettre aux jeunes générations. Les techniques de fabrication de ces objets sont en voie de disparition, et nous voulons « relancer la flamme de la vie » de ces objets qui sont notre héritage culturel. En perlant ces objets, nous voulons leur donner une nouvelle vie et les faire découvrir à un public plus large. Ces objets sont des preuves vivantes de l'ingéniosité, du travail acharné, de l’attention à la qualité et la précision de nos ancêtres.