Y'ello Care 2024 : MTN Cameroon plante 2500 arbres à travers le pays

Dans un élan écologique sans précédent, MTN Cameroon vient de marquer un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique au Cameroun. Du 15 au 29 juin 2024, l'opérateur de téléphonie mobile a orchestré une vaste campagne de reboisement qui a littéralement transformé le paysage de cinq régions clés du pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme annuel de volontariat "30 Days of Y'ello Care", devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable de l'engagement sociétal de MTN. En collaboration étroite avec l'Agence Nationale d'Appui au Développement Forestier (ANAFOR) et une pléiade d'autres partenaires, les employés de MTN ont retroussé leurs manches pour planter pas moins de 2500 arbres.

Les régions du Centre, du Littoral, de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord ont été le théâtre de cette véritable révolution verte. Le choix de ces zones n'est pas anodin : il témoigne d'une volonté de MTN d'impacter positivement l'ensemble du territoire camerounais, du sud au nord, de l'est à l'ouest.

La diversité des essences plantées est à l'image de la richesse écologique du Cameroun. Du majestueux Bauhinia au robuste Bubinga, en passant par le précieux Padouk rouge et le généreux Safoutier, c'est une véritable symphonie végétale que MTN a orchestrée. Neemier, Idoussié blanc, Tali, Eucalyptus, Palmier royal, Fraké, Avocatier et Corossolier complètent cette liste impressionnante, promesse d'une biodiversité retrouvée.

Au-delà du simple geste écologique, cette campagne de reboisement s'inscrit dans une vision holistique de préservation de l'environnement. Elle vise à lutter contre la déforestation galopante, à améliorer la qualité de l'air devenue préoccupante dans certaines zones urbaines, et à protéger les sols fragilisés par l'érosion. Les 2500 arbres plantés joueront un rôle crucial dans la régénération des écosystèmes locaux et dans l'atténuation des effets néfastes du changement climatique.

Melvin Akam, General Manager Regulatory and Corporate Affairs à MTN Cameroon, souligne l'engagement de longue date de l'entreprise dans cette démarche écologique : "Ce n'est pas nouveau, MTN le fait depuis 2008, année au cours de laquelle nous avons planté 250.000 arbres dans les 3 Régions du Grand Nord. Et en 2023, toujours avec l'appui de nos partenaires, nous avons planté 1700 arbres à travers le pays sur la même période."

Cette initiative n'aurait pas été possible sans la participation active de nombreux acteurs. MTN Cameroon tient à remercier chaleureusement ses partenaires, les Délégations Régionales de l'Environnement, les personnalités publiques, les autorités locales, et bien sûr, les habitants de chaque région qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette campagne un véritable succès.

La mobilisation massive autour de ce projet témoigne de l'engagement profond de MTN envers les communautés qu'elle sert. Au-delà de son rôle d'opérateur télécom, l'entreprise se positionne comme un acteur clé du développement durable au Cameroun, œuvrant pour un environnement plus sain et un avenir plus vert pour tous.

Alors que les 2500 arbres fraîchement plantés s'enracinent dans le sol camerounais, c'est tout un pays qui respire un peu mieux. MTN Cameroon a non seulement planté des arbres, mais aussi des graines d'espoir pour un avenir plus durable. Une chose est sûre : le Cameroun de demain sera plus vert, plus résilient, et en grande partie grâce à des initiatives comme celle-ci.