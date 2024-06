CAMEROUN :: Les pays du lac Tchad participent à un atelier régional de 2 jours à Yaoundé sur les DDR :: CAMEROON

Les pays du Lac Tchad participent à un atelier régional sur le renforcement des organisations des femmes et de la société civile sur le processus des DDR.

Cet atelier régional ouvert ce 24 juin 2024 par le coordonnateur du CNDDR au Cameroun FAï Yengo Francis et Abdel Rahmane Diop chef de mission UN- Migration dans la capitale politique camerounaise Yaoundé est organisé par le CNDDR Cameroun en partenariat avec l'OIM , ONU Femmes , L'ALVF-EN et le LOYOC auxquels prend part une soixantaine de participants issus des représentants des organisations de femmes, société civile, autorité nationales des quatres pays à l'honneur à savoir le Cameroun pays d'accueil de cet atelier, le Tchad, le Niger, et le Nigeria. Cet atelier régional qui implique une forte mobilisation des organisations de femmes et de la société civile vise comme objectif crucial le partage des meilleures pratiques et les leçons apprises des efforts visant à accroître la participation de la société civile dans le processus de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration ( DDR) nationaux dans l'ensemble du Bassin du Lac Tchad ( BLT) touché par la crise de Boko Haram et l'État Islamique.

Il faut le préciser, c'est fort des résultats escomptés depuis le lancement de ce projet au Cameroun en mai 2022 ( 3944 ex- combattants ont déposés les armes) comme l'a martelé son coordonnateur Faï Yengo Francis que ce projet mis sur pied par le Comité National de Désarmement,de Démobilisation et de Réintégration( CNDDR) que cet atelier régional s'ouvre ce 24 juin à Yaoundé au Cameroun aux autres pays du Bassin du Lac Tchad.

À l'issue de cet atelier régional de deux jours qui prend fin ce 25 juin ces quelques résultats sont attendus de la part des participants à savoir : formulation des recommendations bénéfiques et efficience dans la sous région dans le cadre du processus des DDR ; que le projet GYPI du PBF Genre au Cameroun soit connu des participants; une brève présentation de l'approche communautaire du Cameroun en matière de santé mentale et de soutien psychosocial de la société civile pour s'intéresser et soutenir davantage les communautés dans le cadre des activités liées au DDR; l'engagement véritable de la société civile dans l'ensemble du BLT; expériences, bonnes pratiques et mise en oeuvre des financements au profit de la société civile.

Pour aboutir à ces résultats attendus les travaux en atelier participatives et interactives seront axés sur les points forts suivants :

Étapes directrices de la commission du Bassin du Lac Tchad; présentation des mécanismes des pays membres de la CBLT pour l'engagement et l'intégration des femmes dans le processus DDR; partage des bonnes pratiques, défis rencontrés et les leçons apprises dans la collaboration avec le Gouvernement, les communautés d'accueil dans le processus DDR.

Car d'après Abdel Rahmane Diop chef de mission UN-Migration, les femmes assurent la sécurité et apportent des perspectives innovantes dans le processus des DDR.

Présentation Globale du projet au Cameroun.

C'est précisément depuis mai 2022, que le Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR) au Cameroun travaille, avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), ONU-Femmes, l'Association de Lutte contre les Violences faites aux Femmes (ALVF-EN) et Local Youth Corner (LOYOC), sur un projet conjoint financé par le Fond des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF) pour la mise en œuvre de la Stratégie Genre 2021-25 du CNDDR. Précisons que le projet vise à donner à un réseau d'organisations de femmes et d'organisations (OFs) de la société civile (OSCs) au sens large les moyens de contribuer de manière significative et durable aux processus de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (DDR) au Cameroun, en mettant l'accent sur la réintégration et la réconciliation.

Grâce aux moyens techniques et financiers mis en place ses différents résultats ont été obtenus : la validation d'un modèle d'architecture institutionnelle pour la collaboration entre le CNDDR et la société civile, le lancement d'un réseau de 25 OFs, le lancement d'un mécanisme de petites subventions pour les OFs sur le DDR et les activités liées au DDR, l'implémentation de certaines activités du plan d'action de la Stratégie Genre 2021-25 du CNDDR l'intégration des résultats dans le manuel de procédures du CNDDR et la validation de cinq domaines clés de collaboration entre le CNDDR et la société civile entre autres,

La Promotion des droits des femmes y compris la prévention et la réponse aux actes de violence basée sur le genre, la promotion des masculinités positives, l'autonomisation des femmes. Mécanismes de réconciliation: Y compris le dialogue communautaire, les cadres locaux et les formations pour la médiation et la réconciliation, le renforcement des capacités des autorités locales en matière de DDR et de gestion des conflits.

La sensibilisation communautaire, le dialogue et la planification, l'éducation à la citoyenneté responsable;

l'acceptation des ex-associés qui retournent dans les communautés. Réinsertion sociale et réinsertion y compris le soutien en santé mentale et psychosociale (PSSM).