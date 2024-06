Rencontre entre les autorités camerounaises et le Haut Conseil des Camerounais de L’Extérieur :: CAMEROON

Le vendredi 14 juin 2024, une importante séance de travail s'est déroulée au Ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières avec le Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur (HCCE).



La réunion, initialement prévue pour être présidée par le Ministre, Son Excellence Dr. Henri Eyebe Ayissi, a été dirigée avec succès par le Secrétaire Général du Ministère, Monsieur Mpay Stéphane Bikoka, en raison d'un empêchement de dernière minute du Ministre. Monsieur Bikoka était accompagné de tous les directeurs du MINDCAF, notamment la Directrice de la Coopération (DEPC), le Directeur des Affaires Foncières, le Directeur des Domaines, le Directeur des Affaires Juridiques et le Directeur du Cadastre.

Pendant deux heures d’horloge, la délégation du HCCE a présenté leurs initiatives clés, notamment le projet Diaspora City et le programme Agro-Diaspora.

Cette forte délégation du HCCE, menée par son Président Fondateur, le Dr Samuel Dongmo de Washington DC, accompagné du Dr Kennedy Tumenta de la Diaspora Allemande et de plusieurs autres membres de la diaspora venus de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne et d'Asie du Sud-Est, était présente.

Après le mot de bienvenue du Secrétaire Général du MINDCAF et les présentations d'usage, le Président du HCCE a souligné l'importance de l'implication de la diaspora dans le développement économique du Cameroun à travers des projets novateurs, et a remercié le Gouvernement pour le don récent d'une parcelle de terrain de 2000 m² pour la construction de la Maison de la Diaspora.

Les membres de la diaspora ont évoqué les points qui ralentissent l'accès au foncier concernant leur cas et également les défis persistants auxquels la diaspora camerounaise est confrontée lorsqu'elle cherche à accéder aux terres au Cameroun. Des obstacles administratifs et juridiques ont été identifiés comme entravant la pleine participation de la diaspora dans les investissements fonciers et le développement économique du pays. Des propositions pour juguler ces obstacles ont été suggérées et remises au MINDCAF sous forme de note de synthèse.

Le HCCE a présenté une proposition détaillée pour l'implication active de la diaspora dans le projet de construction de la Maison de la Diaspora. Ce projet, envisagé comme un partenariat public-privé, vise à créer un espace centralisé pour les activités culturelles, économiques et sociales des Camerounais de l'extérieur. Le Président du HCCE a expliqué que la mise en œuvre rapide de ce projet est non seulement un honneur à l'engagement du Chef de l'État, mais également une étape stratégique pour le développement économique et social du pays.

Le HCCE a sollicité le soutien du MINDCAF pour le projet ambitieux de Diaspora City. Ce projet vise à développer des infrastructures modernes et des zones économiques spéciales pour encourager les investissements de la diaspora dans divers secteurs clés de l'économie camerounaise.

Enfin, le HCCE a présenté le projet AgroDiaspora, visant à promouvoir la culture, la production et la transformation du maïs sur une vaste étendue de terres au Cameroun dans le corridor Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré. Ce projet stratégique vise à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler la croissance économique à travers une agriculture moderne et durable. Les discussions ont principalement porté sur la disponibilité des terres, avec une demande spécifique de donation de 30 000 hectares. Le Ministère a exprimé son intérêt pour ces initiatives et a promis d'étudier attentivement les demandes du HCCE dans le cadre de la politique nationale de développement économique.

Pour finir, le Secrétaire Général du MINDCAF a salué l'engagement et l'initiative du HCCE, soulignant l'importance d'un partenariat mutuellement bénéfique entre la diaspora et les institutions gouvernementales pour la croissance économique durable du Cameroun. Il a également encouragé le HCCE à poursuivre ses efforts en faveur du développement communautaire et économique, mettant en avant l'impact positif que de telles collaborations peuvent avoir sur l'ensemble de la nation.

Comme recommandation principale, il a instruit ses différents directeurs à diligenter rapidement les doléances du HCCE afin d'y répondre dans les meilleurs délais, tout en marquant son accord de principe.

Cette séance de travail a été caractérisée par un échange constructif et positif entre le MINDCAF et le HCCE marquant des actions concrètes pour le progrès économique du Cameroun. La réunion a pris fin sur une note positive avec la remise d'un cadeau symbolique pour célébrer le 5ème anniversaire du HCCE.

Le HCCE reste optimiste quant aux prochaines étapes et continue de travailler activement pour renforcer le rôle de la diaspora dans le développement socio-économique du Cameroun.

Le Ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières reste ouvert non seulement à la diaspora, également œuvre pour la réussite de tout projet foncier des hommes d’affaires, des investisseurs et de tout Cameroun lambda.