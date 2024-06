CAMEROUN :: Baccalauréat 2024: Des sourds et malentendants frustrés à l’épreuve de mathématique :: CAMEROON

Les responsables régionaux du Minesec sont indexés comme responsable de cette dérive.

Promoteur du Centre d'Education Spécialisée et de Réhabilitation des Sourds et Malentendants (Cersom) de Bafoussam, Innocent Djonthé a rassemblée le lundi 03 juin 2024 les candidats du collège privé bilingue de cet espace pour les prodiguer des conseils afin qu’ils affrontent en toute confiance l’examen du Brevet d’étude second cycle (Bepc) qui a commencé ce mardi 04 juin.

Tout en manifestant sa volonté d’armer moralement les candidats de la structure placée sous sa responsabilité, le directeur du Cersom est revenu sur les conditions d’organisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire général au Cameroun. Il dénonce le fait que suite à une erreur observé au verso de l’épreuve de mathématique lors de la deuxième journée de cet examen(le 28 mai 2024) aucune mesure de compensation n’a été mise en épreuve pour combler le retard accusé lors de la rectification de cette épreuve. «Il y a une pratique en matière d’examen officiel. Les candidats sourds et malentendants, à cause de leur handicap, doivent bénéficier d’un temps supplémentaire par rapport aux candidats normaux. Cela n’a pas été observé par les responsables du sous-centre écrit du lycée classique de Bafoussam. Nos candidats ont été frustrés. Il est idéal que les candidats sourds et malentendants soient soumis à une épreuve de mathématique compatible à leur handicap » se plaint-il. Ce promoteur est autant exigeant que sur les 14 candidats présentés par le Cobicersom au baccalauréat, 08 ont composé en série C ou mathématique et 06 en série D ou Sciences de la Vie.

Approché par nos soins, Géraldine Kiampi chef de ce centre et responsable du lycée classique de Bafoussam, s’est contenté de faire savoir que des dispositions ont prises afin que tout candidat en situation de handicap soit à son aise pendant les examens. Une source proche du secrétariat de l’examen nous a informé que « les enfants sourds et malentendants tout comme ceux aveugles ont été spécialement encadrés pendant la session du baccalauréat de l’enseignement général au sous-centre écrit du lycée classique de Bafoussam. »

Innocent Djonthé souhaite que les responsables locaux du ministère des Enseignements secondaires à l’Ouest appliquent la politique d’inclusion pour un encadrement et un suivi particulier des candidats en situation de handicap pendant les examens officiels. Il indique avoir, déjà à maintes reprises, fait des suggestions à la haute hiérarchie des enseignements secondaires au Cameroun. Mais, l’implémentation des suggestions récoltées semble ne rentrée dans les habitudes des chefs des sous-centres des examens dans la région de l’Ouest...