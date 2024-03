Cameroun :: Me Henry Tagne: « Le Droit Limite La Vulnérabilité Des Femmes En Situation De Handicap » :: Cameroon

Me Henry Tagne est Avocat au barreau de Kigali(Rwanda) et en stage au barreau du Cameroun. Il plaide pour la densification des droits politiques de la femme en situation de handicap et insiste sur la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux en la matière.

Quelle appréciation faites-vous du droit à la participation politique des femmes en situation de handicap ?

Le droit de participation à la vie politique et publique est fondamental pour parvenir à la gouvernance démocratique, à l'inclusion sociale et au développement économique, ainsi qu'à la réalisation des droits humains. La participation peut être individuelle ou collective par des voies formelles ou informelles. Il s'agit généralement d'exprimer des demandes, de faire des choix et d'être impliqué dans des projets locaux au niveau de la municipalité [1 ]. L'article 25 a) et b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît le droit de tout citoyen « de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal [2 ] ». Toutefois, les inégalités en matière de participation politique sont très répandues, y compris celles qui résultent de discriminations directes et indirectes fondées sur le genre, le handicap et le statut social [3 ]. Nous savons que les hommes et les femmes handicapés sont particulièrement vulnérables à l'exclusion sociale.

Quels textes favorisent-ils leur inclusion politique ?

Pourtant, nous savons relativement peu de choses sur l'ampleur de cette exclusion, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L'importance de la participation politique des personnes handicapées est soulignée aux alinéas a) et b) de l'article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il met en avant leur droit de participer effectivement et pleinement à « la vie politique et publique sur la base de l'égalité avec les autres, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, y compris le droit et la possibilité pour les personnes handicapées de voter et d'être élues » sans discrimination [4 ]. La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (Figure 1) définit le handicap comme le résultat d'interactions entre les problèmes de santé tels que les maladies, les troubles et les blessures, et des facteurs contextuels tels que l'environnement social et les attitudes [5 ]. Ce modèle d'interaction dynamique du handicap fournit un cadre utile pour explorer les liens entre les limitations d'activité causées par des problèmes de santé et/ou des déficiences, et les restrictions de participation individuelle à la vie communautaire, sociale et civique.