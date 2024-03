Cameroun :: Commune De Banka: Gravelage D’un Tronçon Routier Au Lieu-Dit 800 Mètres :: Cameroon

Le maire Joseph Clovis Nguéssieuk inaugure l’ouvrage et galvanise les populations pour le changement…

« Nous sommes dans une mouvance populaire pour apporter le changement ; il faut que l’on se mette ensemble pour apporter le changement. Le changement dans la commune de Banka, le changement dans le département du Haut-Nkam et le changement au Cameroun, c’est possible. Cela sera possible grâce à votre volonté. »

Ce mercredi 27 mars 2024, Joseph Clovis Nguéssieuk, maire de la commune de Banka, s’est rendu au quartier Badoumga pour inaugurer la route nouvellement gravillonnée au lieu-dit 800 mètres.

Il a profité de cette occasion pour inviter ses administrés à participer au développement de cette collectivité territoriale décentralisée. Il a demandé aux membres des associations d’institution au sein de leur réunion des fonds pour leur contribution au développement de la municipalité. Il a expliqué qu’il est important que pour l’aménagement des services sociaux de base (adduction en eau potable, éclairage public, équipement des centres de santé et des écoles) que la quote-part des populations ou des communautés bénéficiaire soit disponible.

Il mettra plus de quinze ans

Relativement à la route gravillonnée à parti du carrefour 800 mètres, le maire a indiqué que cet endroit fait partie de son ressort territorial. Il a, en outre, fait savoir que les travaux en question se sont déroulés en plusieurs étapes. Il s’agit notamment du décapage de l’ancienne route bitumée, de son terrassement, de son revêtement des couches de laiteries et de sable avant son gravillonnage.

Joseph Clovis Nguéssieuk a demandé aux populations de ne point se laisser distraire. Pour lui, tout le monde doit s’impliquer pour la pérennisation dudit ouvrage : « Je vous assure qu’il mettra plus de quinze ans. Et chaque fois que je fais y apercevoir un trou, je me battrais pour le fermer, question d’éviter la dégradation de cette chaussée », soutient-il. Il a aussi promis de procéder à une rallonge de 150 mètres sous fonds propres. Au sujet de l’absence des caniveaux, le maire Nguessieuk a indiqué qu’il fallait prioriser la chaussée, à cause des contraintes budgétaires.

Le chef de l’exécutif communal de Banka a tenu à préciser que cet ouvrage s’est réalisé grâce au concours de madame Célestine Kétcha Courtes, ministre de l’Habitat et du développement urbain(Minhdu).

D’Où l’expression de sa gratitude à l’endroit de celle-là que l’opinion nationale appelle affectueusement « le bulldozer du développement ». Aussi, il exprime sa gratitude à l’endroit de l’ancien directeur du Port autonome de Douala, le ministre Alphonse Siyam Siéwé, initiateur du bitumage de cette route il y a une quinzaine d’années.

Des points de ralentissement ont été aussi institués pour éviter des accidents de la circulation et la victimisation des piétons. Paulin Kapseu, conducteur de mototaxi au-lieu-dit 800 mètres à Banka salue cette initiative du maire Joseph Clovis Nguéssieuk et promet de lui renouveler son soutien pour toutes les actions qu’il entreprendra pour le développement de cette municipalité.