Cameroun :: Ngoh Ngoh Demande À Laurent Esso De Libérer Les Comptes Bancaires D'atangana Kouna :: Cameroon

" En vous rappelant les termes de mes correspondances de référence vous répercutant les hautes instructions du chef de l'Etat au sujet de l'objet repris en marge, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il m'a chargé de vous réitérer lesdites instructions visant à mettre un terme au blocage des comptes et à la saisie des biens du nommé Basile ATANGANA KOUNA", Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, à Laurent ESSO le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux, dans une lettre datée du 24 janvier 2024.

Et de conclure : " Je vous saurais gré de me rendre compte de vos diligences pour la très haute information de Monsieur le président de la République".

En effet, Basile ATANGANA KOUNA, ancien ministre de l’Eau et de l’Energie a été libéré le 29 juillet 2022. Après avoir bénéficié d’un arrêt de poursuites judiciaires toujours sous hautes instructions du chef de l’Etat, par le biais de Ferdinand NGOH NGOH dont on dit être le parrain et protecteur. C'est le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun.

Pour comprendre

Les comptes bancaires de Basile Atangana Kouna avaient été saisis à la suite des réquisitions du juge d’instruction du Tribunal criminel spécial (TCS). Dans les comptes bancaires logés à l’agence de BGFI Bank située à la Montée Ane Rouge à Yaoundé, la saisie a indiqué 971 000 euros et 222 256 dollars US, soit un total, après conversion, d’un peu plus de 754 millions de FCFA.

Il faut préciser que dans les dits comptes, des devises en Sterling, dollars canadiens, dollar Hong-Kong, Yuan et même Shekel (monnaie israélienne) ont été retrouvés, pour une somme globale n’atteignant pas 1 million de FCFA.

Pour ce qui est des sept comptes bancaires saisis à la Société Générale de Banque au Cameroun (SGBC), aujourd’hui Société Générale Cameroun, ils contenaient une somme cumulée de 69,4 millions de FCFA.

Dans ses domiciles à Douala et Yaoundé.

Un véhicule Mercedes Benz immatriculé CE014FS (noir);

Deux véhicules Mini Morris CE010 FS entre les mains de son épouse Mme Atangana née Mengué Aline au quartier Ntougou proche Golfe à Yaoundé;

Un véhicule Mercedes-Benz ML 350 4MATIC (marron); Deux véhicules Mercedes-Benz Classique(noir);

Trois véhicules Mercedez-benz S Classique (noir);

Trois véhicules Lexus LS 460 (noir); Cinq Cochon (noir);

Six Toyota Camry; Véhicules saisis à Mbankomo (beau-frère de la personne concernée);

Une Toyota Prado (noir) accidenté;

Un Hyuandai Santafe (noir); Véhicules saisis au Garage ETS CIMA à Ekié à Yaoundé exploité par Ekédina chibieréré (une Nigérienne);

Une Toyota land cruiser v8 (noir);

Deux calibres dodge (noir);

Trois renault versatis (noir);

Un volkswagen touareg (noir).