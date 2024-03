France :: Dames Leaders : Les Grandes Actrices Culturelles De La Diaspora Camerounaise

La contribution de la ligue européenne des actrices culturelles surtout celles issues du Cameroun est notable. Actives au sein de la diaspora, elles sont au cœur du développement et de la notoriété internationale de notre communauté. Au sein de ce vaste théâtre du monde culturel, on trouve tout le monde, mais on trouve d’abord les camerounaises, avec une aura particulièrement brillante et qui tissent de leurs mains expertes et leurs cœurs ardents, une activité vibrante de contributions remarquables. Bien évidemment on ne citera pas toutes, mais quelques étoiles scintillantes de notre diaspora, parce qu’elles insufflent vie, dynamisme au développement et à la renommée de toute la communauté africaine.

Parmi elles, Ruthe Gisèle, Nancy Deco, Madeleine Bayeck, et la légendaire Washington le monument, pour ne citer que celles-là, toutes incarnent avec grâce et vigueur l’impact profond de leur engagement. Ces femmes ne se contentent pas de flâner dans l’arène culturelle; elles en sont les architectes et les promotrices qui donnent de la mélodie, puis de l’inspiration, orchestrant avec passion l’élan des autres actrices féminines vers des cimes inexplorées.

Leur influence, déclenche des modèles, irrigue bien au-delà des rivages culturels, en se répandant avec majesté dans ce beau et élégant sillage ; elles ont bouleversé fondamentalement l’économie et le social. C’est surtout là où elles ont semé les graines du changement positif, qui ont transformé le paysage culturel à l’image de leurs rêves audacieux. Porteuses de revendications sous-jacentes, sur le chemin des inégalités, elles avancent avec une détermination infaillible, sur le chemin vers l’égalité et le progrès.

Leur engagement est évident et éclaire la diaspora culturel de façon implacable. Regroupé au sein de la Ligue européenne des femme actrice culturelles, elles affirment leur place essentielle au cœur du développement sociétal. Ces sont des reines de la diaspora positive, elles ont une volonté qui ne connaît point de fléchissement, parce qu’elles montrent au monde leur capacité extraordinaire à relever les défis, à transformer l’impossible en possible, laissant derrière elles, au cours de leur passage, l’éclat d’une diaspora métamorphosé.