Cameroun :: Ngando Picket Honoré Par S.e. Etimbi Gilbert : Un Soutien Indéfectible Aux Lions Indomptables :: Cameroon

Après les difficultés rencontrées en Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, de retour au Cameroun, Ngando Picket, la mascotte des Lions Indomptables, a été reçue en audience par son excellence Etimbi Gilbert, philanthrope et ambassadeur pour la paix.

Le PCA de ETIMBI FAMILY FOUNDATION avait promis des instruments flambant neufs à la mascotte pour une forte mobilisation derrière les Lions Indomptables du Cameroun. Chose promise, chose due : il a reçu ce dimanche 17 mars 2023 ces instruments.

Cet acte généreux démontre l'engagement et le soutien indéfectible envers notre équipe nationale. Nous saluons chaleureusement S.E. Etimbi Gilbert pour sa vision et son dévouement envers le sport et l'unité nationale. Nous adressons également nos meilleurs vœux à Monsieur Ngando Picket, en espérant que ces nouveaux instruments lui apporteront chance et succès dans son rôle emblématique de mascotte des Lions Indomptables.